FPÖ – Oberlechner: „Bablers Mietpreis-Almosen sind eine Verhöhnung der Bürger!“

Als „reine Propaganda und Augenauswischerei“ bezeichnete FPÖ-Bautensprecher NAbg. Michael Oberlechner, MA, heute die Selbstbeweihräucherungsversuche von SPÖ-Vizekanzler und Wohnbauminister Andreas Babler rund um die sogenannte Mietpreisbremse. „Dass sich Babler für diese homöopathische Maßnahme auch noch feiern lässt, ist an Dreistigkeit nicht zu überbieten. Diese Regierung hat mit ihrer verfehlten Politik erst jene Teuerungsspirale entfacht, die das Wohnen für viele Menschen unbezahlbar macht. Jetzt verteilt man Brosamen und verkauft das als große Rettungstat. Das ist keine Entlastung, das ist eine Verhöhnung all jener, die unter der Last der Rekordinflation ächzen“, so Oberlechner.

Für den freiheitlichen Bautensprecher ist das „Mietpreisbremserl“ ein weiterer Versuch, von der extremen Teuerung abzulenken, anstatt die wahren Ursachen der Wohnkrise zu bekämpfen. „Wer leistbares Wohnen will, muss bauen, bauen, bauen! Das wird jedoch nur mit Maßnahmen zur Senkung der Baukosten, mit wirtschaftlichen Impulsen und vor allem mit einem sofortigen Asylstopp gelingen. Die ungezügelte Massenzuwanderung heizt die Nachfrage künstlich an und macht Wohnraum für die eigene Bevölkerung unerschwinglich. Babler und die Verlierer-Koalition sind nicht die Lösung, sondern die Ursache der Wohnkrise. Echte Lösungen wird es nur mit dem Ende der Verliererampel und einem Volkskanzler Herbert Kickl geben können“, stellte Oberlechner klar.