Großes Jubiläum: "Die Wollnys - Eine schrecklich große Familie" 15 Jahre Jubel, Trubel und ganz viel Herz: RTLZWEI feiert das Jubiläum der

Einen ganzen Tag "Die Wollnys" pur - voller Highlights der Vergangenheit, Emotionen und herzhafter Lacher

Der große Wollnys-Tag am 17. Januar 2026 ab 08:10 Uhr bei RTLZWEI

Zum Jubiläum widmet RTLZWEI Deutschlands bekanntester Großfamilie einen ganzen Tag - prall gefüllt mit Highlights und den unvergesslichsten Momenten aus eineinhalb Jahrzehnten Familiengeschichte. Am 17. Januar 2026 ab 08:10 Uhr feiert RTLZWEI 15 Jahre "Die Wollnys - Eine schrecklich große Familie".

Mit dem vertrauten Ruf, mit dem Familienoberhaupt Silvia ihre Kinder seit jeher zusammentrommelt, beginnt für viele Zuschauer sofort die gedankliche Reise in das bunte Leben der Großfamilie Wollny. Der große Wollnys-Tag zeigt Highlight-Folgen aus den letzten 15 Jahren!. Zahlreiche Episoden, die längst Kultstatus erreicht haben, geben einen umfassenden Einblick in Momente voller Trubel, Spaß, emotionaler Wendungen und Meilensteine aus dem Leben der Wollnys. Seit 2011 zeigt das Format die Großfamilie im Alltag und dokumentiert, wie aus Kindern Erwachsene werden, wie neue Familienmitglieder hinzukommen und wie Silvia Wollny über all die Jahre ihre Familie mit viel Herz zusammenhält.

Silvia Wollny sagt über das Jubiläum: "An die erste Staffel erinnere ich mich, als wäre es gestern gewesen. Es war so aufregend für uns, das erste Mal vor der Kamera zu stehen. Was denken die Leute von uns?"

Zwölf Stunden Wollnys pur: Ein Samstag gefüllt mit den Highlights aus dem Leben der bekanntesten Großfamilie Deutschlands, voller Momente zum Mitlachen und großen Emotionen - voller Geschichten, die das Wollny-Leben schrieb! Der Jubiläums-Tag lädt das Publikum ein, mitzufeiern, Erinnerungen wach werden zu lassen und in die bewegende, nicht immer leise, aber liebevolle Welt der Wollnys einzutauchen.

Ausstrahlung des großen Wollnys-Tag am 17. Januar 2026, ab 08:10 Uhr bei RTLZWEI. "Die Wollnys - Eine schrecklich große Familie" wird von Yellowstone Productions GmbH produziert.

Mehr Informationen und Bildmaterial aus den letzten 15 Jahren "Die Wollnys" gibt es in der Presselounge: Die Wollnys - Eine schrecklich große Familie - RTLZWEI Unternehmen

Über "Die Wollnys":

Silvia Wollny lebt ihren Traum von Großfamilie. Es wird geliebt und diskutiert, man ist nicht immer einer Meinung, aber man versöhnt sich immer wieder. Für Familienoberhaupt Silvia ist jeder Tag eine Herausforderung. Sie hält alles zusammen und ist und bleibt der Fels in der Brandung. Als Mutter und Großmutter ist sie ständig im Einsatz und durchlebt mit Harald, ihren Sprösslingen, deren Partnern sowie ihren Enkelkindern viele Höhen und Tiefen. In der Welt der Wollnys ist immer etwas los und die Belange der Familienmitglieder sind vielfältig.