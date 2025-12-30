BM Holzleitner: Umsatzsteuer auf Menstruationsprodukte und Verhütungsmittel fällt ab 1. Jänner 2026

Wien (OTS) -

Ab 1. Jänner 2026 werden Menstruationsprodukte und Verhütungsmittel in Österreich von der Umsatzsteuer befreit. Tampons, Binden, Menstruationstassen, Kondome, die Pille und viele weitere Produkte sind damit künftig steuerfrei. Die bisherige Umsatzsteuer von zehn Prozent entfällt zur Gänze. Ob die Preissenkung auch tatsächlich bei den Kund:innen ankommt, kann von der Bundeswettbewerbsbehörde (BWB) geprüft werden.

„Menstruationsprodukte und Verhütungsmittel sind kein Luxus, sondern eine tägliche Notwendigkeit“, betont Frauenministerin Eva-Maria Holzleitner. „Mit der Steuerbefreiung setzen wir einen klaren Schritt für mehr Selbstbestimmung, mehr Frauengesundheit und mehr soziale Fairness.“

Die Maßnahme bringt eine dauerhafte finanzielle Entlastung für Frauen und Mädchen. „Es darf nicht vom Geldbörserl abhängen, ob Frauen Zugang zu den Produkten haben, die sie für ihre Gesundheit und ihr selbstbestimmtes Leben brauchen. Jede Frau soll frei entscheiden können, wie sie verhütet und welche Hygieneprodukte für sie passen“, so die Ministerin.

„Die Bundeswettbewerbsbehörde ist eine starke Partnerin dabei, sicherzustellen, dass die Entlastung auch bei den Kundinnen ankommt.“ Die BWB kann eine Branchenuntersuchung einleiten, wenn es Hinweise dafür gibt, dass die Steuersenkung nicht an die Kund:innen weitergegeben wurde. Ziel ist es sicherzustellen, dass die Steuerbefreiung im Alltag spürbar wird, denn, so die Ministerin „dieses Plus gehört den Frauen.“

Mit der Abschaffung der Umsatzsteuer auf Menstruationsprodukte und Verhütungsmittel rückt die Bundesregierung Frauengesundheit und Gleichstellung stärker in den Fokus. „Mit 1. Jänner schaffen wir eine konkrete Verbesserung im Alltag vieler Frauen“, hält Ministerin Holzleitner abschließend fest.