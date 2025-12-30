ORF Sound erweitert Angebot um elf Radios

Wien (OTS) -

Das neue Jahr beginnt mit einem neuen Sound: Ab 1. Jänner 2026 sind sechs Freie Radios aus Österreich sowie fünf weitere Privatradios live in der ORF-Sound-App und auf sound.ORF.at verfügbar. Damit unterstreicht der ORF sein Bekenntnis zur Kooperation am österreichischen Medienmarkt und stärkt die Rolle von ORF Sound als rot-weiß-roter Audio-Aggregator, der die Vielfalt der heimischen Radiolandschaft für alle erlebbar macht. Neben den nationalen ORF-Radiosendern Ö1, Hitradio Ö3, radio FM4 und den neun ORF-Regionalradios bereichern künftig Campus & City Radio St. Pölten, Freies Radio B138, Freies Radio Salzkammergut, Radio AGORA, Radio ORANGE 94.0 und Radiofabrik sowie die Privatradios City23, Jö.LIVE, Radio 88.6, Radio MediaMarkt und das Kinderradio RADINO das öffentlich-rechtliche Streaming-Angebot. Nach der bereits im Juli 2025 erfolgten, erstmaligen Aufnahme von 16 Privatradios vollzieht der ORF damit nun den nächsten Schritt zur Öffnung von ORF Sound, das erstmals auch dem nicht-kommerziellen Privatrundfunk eine Bühne bietet. Der ORF verschafft österreichischen Inhalten damit zusätzliche Sichtbarkeit im digitalen Raum und trägt so zur Stärkung der Medienvielfalt bei.

Albert Malli, Leiter Digitale Dienste Audio des ORF und Redaktionsleiter von ORF Sound, freut sich über den Neuzugang: „Wir setzen weiter auf Kooperation: Ich freue mich, dass wir mit Jahresbeginn elf neue Radiosender im Live-Stream auf ORF Sound anbieten dürfen und unserem Publikum damit ein noch vielfältigeres Hörerlebnis bieten können! Neben zahlreichen Privatradios sind damit erstmals auch Freie Radios auf ORF Sound zu hören, womit wir die österreichische Radiolandschaft in ihrer vollen Breite abbilden.“

ORF Sound bündelt sämtliche Audio-Angebote des ORF in einer App, live und on demand: Vom aktuellen Ö1-Journal und von kultigen Ö3-Comedy-Formaten über die angesagtesten FM4-Tunes und Highlights aus den Regionalradios bis zu einigen der beliebtesten Podcasts des Landes bietet die digitale Audio-Plattform des ORF einen abwechslungsreichen Programm-Mix aus Information, Kultur und Unterhaltung. Mit der Einbindung der neuen Live-Streams ergänzt ORF Sound sein umfassendes Angebot und stärkt die Themenvielfalt ebenso wie regionale Perspektiven und alternative Musikformate.