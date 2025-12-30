ÖGB-Kemperle: Beschäftigung von Älteren muss umfassend gedacht werden

Wien (OTS) -

Die kürzlich im Ministerrat beschlossenen Maßnahmen zur Beschäftigung älterer Menschen sind zwar grundsätzlich zu begrüßen, greifen aber aus Sicht des Österreichischen Gewerkschaftsbundes (ÖGB) insgesamt noch zu kurz. Zwar begrüßt ÖGB Bundespensionist:innenvorsitzende Monika Kemperle, dass mit gezielten Informationen und Sensibilisierungsmaßnahmen endlich Bewegung in die bedeutsame Älterenbeschäftigung kommt – doch die geplante Ausgestaltung wirft noch Fragen auf. „Niemand hat etwas dagegen, wenn Menschen, die weiterarbeiten wollen, das auch können – aber das darf nicht auf Kosten der Älterenbeschäftigung gehen“, stellt Kemperle klar.

Pensionsfreibetrag schafft falsche Anreize

Zu hinterfragen ist der geplante Pensionsfreibetrag für Zuverdienste: „Damit schafft man falsche Anreize. Viele Betriebe werden auf günstig verfügbare Teilzeit-Pensionistinnen und -Pensionisten ausweichen, anstatt Arbeitszeiten der bestehenden älteren Beschäftigten zu erhöhen oder gar neue Plätze für Ältere zu schaffen“, warnt Kemperle. Noch unklar bleibt, wie die Regierung Missstände erfassen und sanktionieren will. „Der Maßnahmenmix und ein wirksames Monitoringsystem kommen zu spät – erst ab 1. Jänner 2027. Das bedeutet: noch ein Jahr ohne verbindliche Hebel gegen Betriebe, die älteren Menschen keine Chance geben“, kritisiert sie.

ÖGB fordert echte Anreize und Kontrollen

Der ÖGB verlangt mehr Transparenz, konkret umsetzbare Anreizsysteme und klare Kontrollen. „Wenn Beschäftigung älterer Menschen wirklich gestärkt werden soll, braucht es faire Bedingungen am Arbeitsmarkt“, betont Kemperle abschließend.