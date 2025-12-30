  • 30.12.2025, 09:42:02
  • /
  • OTS0028

Österreichs Start-up-Szene braucht jetzt Rückenwind: Junge Wirtschaft fordert klare Maßnahmen

Wien (OTS) - 

Die aktuellen Zahlen des EY Start-up-Barometers sind ein deutliches Signal: Das Finanzierungsvolumen für österreichische Start-ups ist 2025 um 56 Prozent zurückgegangen – nur vier Deals über 10 Millionen Euro zeigen, wie herausfordernd die Lage für Start-ups geworden ist. Während andere europäische Märkte bereits wieder wachsen, bleibt Österreich deutlich zurück.

„Wir dürfen nicht länger zusehen, wie das Start-up-Ökosystem zunehmend unter Druck gerät. Es liegt nicht am fehlenden Potenzial, sondern an den Rahmenbedingungen. Jetzt braucht es entschlossenes Handeln“, betont die Bundesvorsitzende der Jungen Wirtschaft (JW), Verena Eugster.

Auch JW-Bundesgeschäftsführer Lukas Sprenger unterstreicht: „Start-ups sind Innovationstreiber und Jobmotoren. Damit Österreich nicht den Anschluss verliert, müssen wir Kapital mobilisieren und Bürokratie abbauen. Wir brauchen ein klares Signal für den Start-up-Standort Österreich.“

Die Junge Wirtschaft fordert daher Verbesserungen und sieht folgende Hebel für eine Trendumkehr: die Einführung eines Beteiligungsfreibetrags, die rasche Umsetzung des angekündigten Rot-Weiß-Rot-Dachfonds sowie die durchgängige Digitalisierung des Gründungsprozesses. Diese Schritte sind entscheidend, um Investitionen attraktiver zu machen, Kapital für Start-ups und Scale-ups zu mobilisieren und den Weg in die Selbstständigkeit deutlich zu erleichtern.

„Die Zahlen zeigen klar: Wir müssen jetzt handeln, um Österreich wieder auf die Start-up-Landkarte zu bringen“, so Eugster und Sprenger unisono. (PWK566/EL)

Weitere Vorschläge zur Stärkung des Start-up Ökosystems: Vision 2030 der Jungen Wirtschaft

Rückfragen & Kontakt

Wirtschaftskammer Österreich

Digital Media & Communication

Pressestelle
Telefon: T 0590 900 – 4462
E-Mail: dmc_pr@wko.at

OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT | PWK

Bei Facebook teilen
Bei X teilen
Bei LinkedIn teilen
Bei Xing teilen
Bei Bluesky teilen

Stichworte

Channel

So erreichen Sie uns

APA-Comm GmbH
Laimgrubengasse 10
1060 Wien, Österreich

PR-Desk Support
Tel. +43 1 36060-5310

APA-Salesdesk
Tel. +43 1 36060-1234

Services

PR-Desk
APA-OTS-Video
APA-Fotoservice
Cookie-Präferenzen


OTS-App
Bild mit den Logo und Schriftzug vom Google Play Store
Bild mit den Logo und Schriftzug von Apples App Store
Channels

Politik
Wirtschaft
Finanzen
Chronik
Kultur
Medien
Karriere
Tourismus

Bleiben Sie informiert

OTS-Mailabo
APA-Blog


Newsletter Abonnieren
© 1997 - 2025 APA-Comm GmbH und der jeweilige Aussender. Alle Rechte vorbehalten.
Hilfe / Datenschutz / Impressum / Offenlegung / AGB / Cookie-Präferenzen / Copyright