  • 30.12.2025, 09:37:02
  • /
  • OTS0027

Mehr Unternehmergeist denn je: 586 Junior Companies starten durch!

Wien (OTS) - 

Im Schuljahr 2025/26 wurde ein beeindruckender Meilenstein erreicht: 586 Junior Companies wurden von 5.455 Jugendlichen österreichweit gegründet – das sind 36 mehr als im Vorjahr, in dem 550 Unternehmen gestartet wurden. Noch nie zuvor haben sich so viele Schülerinnen und Schüler entschieden, den Schritt in die Welt des Unternehmertums zu wagen und eigene Geschäftsideen umzusetzen.

Diese Entwicklung unterstreicht die wachsende Bedeutung der Förderung unternehmerischer Kompetenzen in der schulischen Ausbildung. Junge Menschen lernen dabei nicht nur wirtschaftliche Zusammenhänge kennen, sondern entwickeln Schlüsselqualifikationen wie Teamarbeit, Kreativität, Problemlösung und Verantwortungsbewusstsein – Fähigkeiten, die in der modernen Arbeitswelt unverzichtbar sind.

Das Junior Company Programm ist eine praxisorientierte Initiative, die Schülerinnen und Schülern die Möglichkeit gibt, für die Dauer eines Schuljahres ein eigenes Unternehmen zu gründen und zu führen. Die Jugendlichen entwickeln eine Geschäftsidee, produzieren oder beschaffen Produkte, vermarkten diese und führen Buch über ihre Einnahmen und Ausgaben. Dabei übernehmen sie alle Rollen eines echten Unternehmens – vom Management über Marketing bis hin zur Finanzverwaltung.

Ziel ist es, wirtschaftliche Zusammenhänge erlebbar zu machen und unternehmerisches Denken sowie soziale Kompetenzen zu fördern.

„Die Rekordzahl von 586 Junior Companies zeigt, wie groß das Interesse an praxisnaher Wirtschaftsausbildung ist. Wir geben jungen Menschen die Chance, Unternehmergeist zu erleben und wichtige Kompetenzen für ihre Zukunft zu entwickeln. Das ist ein Gewinn für die gesamte Gesellschaft“ so Ing. Mag. Herwig Draxler, Vorsitzender von Junior Achievement Austria.

„Unternehmerisches Denken ist der Schlüssel für die Zukunft unserer Gesellschaft. Mit den Junior Companies geben wir jungen Menschen nicht nur die Chance, ihre Ideen Wirklichkeit werden zu lassen – wir eröffnen ihnen Räume für Kreativität, Mut und Verantwortung. Dieser Rekord zeigt: Die nächste Generation ist bereit, die Welt aktiv mitzugestalten, und wir sind stolz, sie auf diesem Weg zu begleiten.“ betont Carmen Goby, Vizepräsidentin der WKÖ und stv. Vorstands-vorsitzende von Junior Achievement Austria.

Über Junior Achievement Austria

Junior Achievement Austria (JA Austria) ist Teil des weltweiten Netzwerks JA Worldwide, der größten Organisation zur Förderung von Entrepreneurship Education. JA Austria unterstützt Schulen dabei, wirtschaftliche Bildung praxisnah umzusetzen und junge Menschen auf die Anforderungen der Arbeitswelt vorzubereiten. Mit Programmen wie der Junior Company trägt JA Austria dazu bei, Unternehmergeist, Eigenverantwortung und Innovationskraft zu stärken. (PWK565)

Rückfragen & Kontakt

Wirtschaftskammer Österreich

Digital Media & Communication

Pressestelle
Telefon: T 0590 900 – 4462
E-Mail: dmc_pr@wko.at

OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT | PWK

Bei Facebook teilen
Bei X teilen
Bei LinkedIn teilen
Bei Xing teilen
Bei Bluesky teilen

Stichworte

Channel

So erreichen Sie uns

APA-Comm GmbH
Laimgrubengasse 10
1060 Wien, Österreich

PR-Desk Support
Tel. +43 1 36060-5310

APA-Salesdesk
Tel. +43 1 36060-1234

Services

PR-Desk
APA-OTS-Video
APA-Fotoservice
Cookie-Präferenzen


OTS-App
Bild mit den Logo und Schriftzug vom Google Play Store
Bild mit den Logo und Schriftzug von Apples App Store
Channels

Politik
Wirtschaft
Finanzen
Chronik
Kultur
Medien
Karriere
Tourismus

Bleiben Sie informiert

OTS-Mailabo
APA-Blog


Newsletter Abonnieren
© 1997 - 2025 APA-Comm GmbH und der jeweilige Aussender. Alle Rechte vorbehalten.
Hilfe / Datenschutz / Impressum / Offenlegung / AGB / Cookie-Präferenzen / Copyright