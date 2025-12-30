Kugler: Demografischer Wandel "dringender Weckruf" für breitgefächerte Maßnahmen über Wahlzyklus hinaus

Wien (OTS) -

Die Sonderbeauftragte der Parlamentarischen Versammlung der OSZE (OSZE PV) für demografischen Wandel und Sicherheit, ÖVP-Nationalratsabgeordnete Dr. Gudrun Kugler, sieht im Statistik-Report “Familien in Zahlen 2025” des Österreichischen Instituts für Familienforschung (https://www.oif.ac.at/fileadmin/user_upload/p_oif/FiZ/FiZ_2025.pdf) wenig Überraschungen, aber einen “Weckruf”.

“Dies ist ein Weckruf”, erklärte Kugler. “Demografischer Wandel ist nicht nur ein langfristiger Trend – er ist eine bereits gegenwärtige Realität, ein Megatrend, der die Gesellschaft massiv verändern wird, und der als Antwort breites gesellschaftliches Bewusstsein erfordert, vor allem die Bereitschaft, über Legislaturperioden hinaus zu handeln.”

“Der demografische Wandel wird unsere Gesellschaften grundlegend verändern, und wir sind darauf nicht ausreichend vorbereitet: Sinkende Geburtenraten und eine alternde Bevölkerung setzen unsere wirtschaftlichen und sozialen Systeme enorm unter Druck. In Österreich beispielsweise wird es bis 2042 nur noch zwei erwerbstätige Personen pro Pensionisten geben, was das Pensionssystem und den Arbeitsmarkt erheblich belasten wird. Ab 2040 beginnt Österreich laut Statistik Austria zu schrumpfen. Um die Auswirkungen des sogenannten Bevölkerungspilzes und der immanenten Schrumpfung abzufedern, und gleichzeitig unseren Wohlstand zu erhalten, sind grundlegende Reformen nötig”, so Kugler weiter und schlägt folgende Lösungsansätze vor:

- Das Bewusstsein für die demografischen Umbrüche in allen Institutionen verankern und über Wahlzyklen hinaus vorausschauend handeln.

- Die Geburtenrate durch stärkere gesellschaftliche Anerkennung von Elternschaft sowie besseres Wissen über Fruchtbarkeit und Förderung eines früheren Erstgebärendenalters steigern.

- Statt problematischer irregulärer Migration gezielte Arbeitsmigration dort, wo sie nötig ist, sowie das Einfordern konsequenter Integration.

- Die demografische Schrumpfung strategisch und langfristig begleiten und ländliche Gebiete konsolidieren, einschließlich eines geordneten Rückzugs, wo notwendig.

- Aktives Altern und gesunde Langlebigkeit fördern.

- Die Produktivität erhöhen – durch Künstliche Intelligenz, sowie durch die Steigerung der Erwerbsjahre pro Person etwa durch Bildungsreformen und längeres Arbeiten.

- Pensions- und Sozialsysteme langfristig stabil und tragfähig gestalten.



Kugler: “Der Kinderwunsch liegt mit 1,7 deutlich über der realisierten Kinderzahl von 1,3. Hier kann die Politik ansetzen.” Eine Schlüsselfrage sei aber nicht nur, warum Menschen so wenige Kinder haben, sondern warum so wenige Menschen überhaupt Kinder bekommen. “Die Anzahl der Kinderlosen hat sich in Europa seit den Siebzigerjahren versiebenfacht”, so Kugler. Den rückläufigen Geburtenraten und alternden Gesellschaften könne man unter anderem durch die Umsetzung familienfreundlicher Maßnahmen begegnen, das allein reiche aber nicht. Notwendig sei “ein öffentlicher Dialog, der Elternschaft entsprechend wertschätzt, und das Bewusstsein für die Auswirkungen eines aufgeschobenen Kinderwunsches auf die Fruchtbarkeit zu schärfen.” Ein ähnlich lautender Antrag von Abg. Kugler dazu wurde in der parlamentarischen Versammlung der OSZE einstimmig angenommen.

Kugler veröffentlichte 2025 für die OSZE PV einen Bericht zur demografischen Lage, der die tiefgreifenden Auswirkungen demografischer Veränderungen auf die Sicherheit und die wirtschaftliche und soziale Stabilität in der OSZE-Region sowie mögliche Handlungspunkte beleuchtet. Der Bericht mit dem Titel “Demografischer Wandel in der OSZE-Region: Analyse, Auswirkungen und mögliche Lösungen eines Megatrends, der die Gesellschaft verändert” ruft zu dringenden politischen Maßnahmen auf, um sinkende Geburtenraten, alternde Bevölkerungen und deren weitreichende Folgen anzugehen.

Kuglers vollständiger Bericht für die parlamentarische Versammlung der OSZE (22 Seiten) ist hier verfügbar: https://www.oscepa.org/en/activities/special-representatives/demographic-change-and-security/special-representative-on-demographic-change-and-security

Resolution der Abg. Kugler in der parlamentarischen Versammlung der OSZE im Juli 2025 einstimmig angenommen: https://gudrunkugler.at/demografischer-wandel-meine-resolution-von-der-osze-jahrestagung-einstimmig-angenommen/

