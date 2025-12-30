Wiener Netze und Technisches Museum Wien: Jugend für Technik begeistern

Wien (OTS) -

Die Kooperation der Wiener Netze mit dem Technischen Museum Wien (TMW) wird verlängert. Gemeinsam wollen der Netzbetreiber und das Museum junge Menschen für Technik begeistern. „Wir sorgen dafür, dass Wien und seine Umgebung sicher und verlässlich mit Strom, Gas und Fernwärme versorgt wird. Wir sind als Netzbetreiber stets auf der Suche nach den besten Mitarbeiter*innen im Land. Außerdem wollen wir unsere Kund*innen gut über die vielfältige Technik der Energieversorgung und interessante Jobs informieren“, erklärt Wiener Netze-Geschäftsführer Thomas Maderbacher die Beweggründe zur Kooperation des TMW und der Wiener Netze, die allein bei den Familienfesten der letzten drei Jahre mehr als 12.000 Besucher*innen erreicht hat. Im Jahr 2024 war das Wiener Netze-Familienfest sogar der besucherstärkste Tag des Museums: Insgesamt 3.822 Interessierte konnten bei freiem Eintritt ein umfangreiches Programm mit Führungen, Workshops und Experimenten erleben.

Aktuell sind die Schausammlungen Energie und Klima. Wissen. Handeln! wichtige Anknüpfungspunkte der Kooperation. „Die Galerie über Frauen zu Technik und Wissenschaft oder das techLAB sind spannende Bereiche im Museum, die wir gern für unsere Zielgruppen nutzen“, erklärt Thomas Angerer, der mit 1. Jänner 2026 die Agenden von Thomas Maderbacher in der Geschäftsführung der Wiener Netze übernimmt. Das Familienfest der Wiener Netze, das im kommenden Jahr am 21. Februar 2026 stattfindet, begeistert jährlich Tausende Kinder, Jugendliche und ihre Familien. „Ich freue mich schon sehr auf dieses Fest für Groß und Klein, von dem ich schon so viel gehört habe“, betont Angerer.

Mädchen für Technik und Wissenschaft begeistern

„Die Zusammenarbeit mit den Wiener Netzen ermöglicht dem TMW eine Vielzahl an Vermittlungsformaten, mit denen wir jungen Menschen Technik näherbringen. Die vielseitigen Workshops aber auch das überaus beliebte Wiener Netze-Familienfest begeistern Besucher*innen jeglichen Alters. Ich freue mich, dass mit der Verlängerung der Kooperation zwischen den Wiener Netzen und dem TMW eine langjährige Partnerschaft weitergeht und nachhaltig wirken kann – insbesondere bei Mädchen und jungen Frauen, die wir mit Workshopreihen wie den „Maker*SISTER-Camps“ erreichen“, sagt Peter Aufreiter, Generaldirektor TMW.

Berufsbilder zum Angreifen

Im Februar 2026 gibt es im Rahmen von Workshops im techLAB die Möglichkeit, direkt mit Lehrlingen und Ausbilder*innen der Wiener Netze in Kontakt zu treten. Schüler*innen erhalten Einblicke in technische Berufe und können selbst am Lasercutter oder etwa am 3D-Drucker arbeiten.

Ein besonderer Schwerpunkt wird auch wieder der Weltfrauentag am 8. März 2026 sein. An diesem Tag können Besucher*innen gratis an der Führung „Patente Frauen“ powered by Wiener Netze teilnehmen. In diesem Vermittlungsprogramm werden die Beiträge von Frauen wie etwa Marie Curie, Ada Lovelace oder Margarete Schütte-Lihotzky zur Technikgeschichte in den Fokus gestellt.

Speziell für Mädchen und junge Frauen zwischen 12 und 16 Jahren werden 2026 zwei Maker*SISTER-Camps veranstaltet, bei denen digitale Fertigungstechnologien im Zentrum stehen: Im Umgang mit 3D-Druckern, Lasercuttern und Schneideplottern wird nicht nur digitales Verständnis, sondern auch kreative Problemlösungskompetenz vermittelt. Dank der Partnerschaft zwischen den Wiener Netzen und dem TMW steht den Teilnehmerinnen dieses Angebot kostenlos oder zu einem stark reduzierten Preis zur Verfügung.

AVISO: Wiener Netze-Familienfest am 21. Februar

Kinder aufgepasst! Am Samstag, 21. Februar 2026, ist es wieder so weit: Das Wiener Netze-Familienfest geht zum 7. Mal im Technischen Museum Wien über die Bühne. Zu erleben gibt es kostenlose Hochspannungsvorführungen, Führungen zum Thema „Energie – von der Muskelkraft zum Kraftwerk“ und spannende Aufgaben am Stationenspiel mit Wiener Netze-Lehrlingen. Neben der Kids-Popband „Young Republic“ wird auch Mona Netz auftreten und ihre Experimente in einer „Big Challenge“-Show vorstellen.

Freier Eintritt mit Einladung: Samstag, 21. Februar 2026, 10:00 bis 17:00 Uhr

Details und die Einladung zum Downloaden finden Sie unter www.tmw.at/familienfest und unter https://www.wienernetze.at/familienfest

