SPÖ-Hanel-Torsch: „Mit der SPÖ in der Regierung hat leistbares Wohnen wieder oberste Priorität“

Ab 1. Jänner 2026 gilt das neue Mietenpaket der Bundesregierung. Berechnungen der Mietervereinigung ergeben: Mieter:innen sparen sich dadurch in den Jahren 2025 und 2026 rund 311 Millionen Euro. Ein Durchschnittsmieter im Altbau spart sich 2026 rund 318 Euro. „Es macht einen entscheidenden Unterschied, ob die SPÖ regiert oder nicht. Mit der SPÖ in der Regierung hat leistbares Wohnen wieder oberste Priorität“, so SPÖ-Wohnbausprecherin Elke Hanel-Torsch. ****

Mit dem Mietenpaket kommen große Verbesserungen im regulierten Bereich und erstmals auch im bisher unregulierten Bereich der Mieten. Nach dem Mietpreis-Stopp für das Jahr 2025 kommt die Mietpreisbremse für die kommenden Jahre. Das heißt, Mieten (Richtwert, Kategorie, Gemeinde) dürfen 2026 um nur 1 Prozent und 2027 nur um maximal zwei Prozent steigen.

Weiters werden erstmals auch ungeregelte Mietverhältnisse gesetzlich geregelt. Wenn die Inflation zwischen zwei Jahren mehr als drei Prozent beträgt, darf der Teil, der über drei Prozent hinausgeht, nur zur Hälfte an die Mieterinnen und Mieter von Wohnungen weitergegeben werden. „Die Ersparnis ist kein Einmaleffekt, sondern gilt dauerhaft“, so Hanel-Torsch.

Außerdem wird die Mindestdauer von befristeten Mietverträgen von drei auf fünf Jahre erhöht, für alle Verlängerungen und Neuvermietungen ab 1. Jänner 2026. (Ausgenommen sind kleine Privatvermieter und -vermieterinnen.)

Hanel-Torsch dankt Vizekanzler und Wohnminister Andreas Babler für seinen Einsatz für die Mieter:innen und stellt weitere Vorhaben in Aussicht: „Jeder Mensch soll das Recht haben, menschenwürdig, leistbar und sicher zu Wohnen. Dazu gehört ein einheitliches Mietrecht für alle Mieter:innen und die Wiedereinführung der Zweckwidmung der Wohnbaufördermittel.“ (Schluss) mf/ls