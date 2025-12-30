Lichterzauber auf der Bürgeralpe Mariazell wird verlängert

Mariazell (OTS) -

Der heuer erstmals durchgeführte Lichtergarten auf der Bürgeralpe begeistert derzeit Gäste aus nah und fern und hat sich in der Adventzeit zu einem der schönsten und beliebtesten Winter-Ausflugsziele der Steiermark entwickelt. Ab dem 26.12. und während der Weihnachtsferien täglich geöffnet, lädt der stimmungsvolle Lichterzauber zu Spaziergängen durch das kunstvoll illuminierte Holzknechtsland mit eindrucksvollen Lichtinstallationen ein. Hoch über den Dächern von Mariazell, auf 1.267 m Höhe, erleben Besucher:innen eine einzigartige Kombination aus Natur und winterlicher Magie – ideal für Familien, Paare und alle, die besondere Wintermomente suchen.

Dank der Rückkehr des Winters ist nun auch die 2,5 km lange Naturrodelbahn von der Bürgeralpe bis hinunter ins Tal in Betrieb. Lichterzauber und anschließend Nachtrodeln bei Flutlicht! Das garantiert Winterspaß für Klein und Groß. Rodeln können bei der Berg- und Talstation ausgeliehen werden.

Lichterzauber Bürgeralpe – Verlängerung an den Wochenenden im Jänner und bis Ende der Semesterferien

Aufgrund der großen Beliebtheit wird der Lichterzauber Bürgeralpe über den 6. Jänner hinaus bis zum Ende der Semesterferien in Wien und Niederösterreich verlängert und ist nun bis einschließlich 8. Februar geöffnet. Während dieser Zeit kann der Lichtergarten jeweils von Freitag bis Sonntag besucht werden.

Seilbahn- und Lichterzaubertickets sind online -10 % vergünstigt auf buergeralpe.at erhältlich. NÖ-Card-Besitzer:innen sparen sich, sofern ihre einmalige Berg- und Talfahrt pro Jahr noch nicht konsumiert wurde, die Tickets für die Seilbahn und profitieren somit besonders vom winterlichen Angebot auf der Mariazeller Bürgeralpe.

Erstmalig auch ein Neujahrsmarkt in Mariazell!

Ein besonderer Programmpunkt in der Ferienzeit ist der neue Mariazeller Neujahrsmarkt am Hauptplatz, der den Jahreswechsel in der beliebten Wallfahrtsstadt von 26.12. bis 04.01.2026 stimmungsvoll begleitet. Traditionelles Kunsthandwerk, regionale Schmankerl, wärmende Getränke und musikalische Darbietungen sorgen für eine festliche Atmosphäre rund um den historischen Hauptplatz. Und zu Silvester wird bis 02:00 Uhr ins neue Jahr gefeiert!

Ferienöffnungszeiten Lichterzauber Bürgeralpe:

26. Dezember bis 06. Jänner täglich geöffnet

Seilbahnbetrieb von 11:00 – 19:30 Uhr, Lichterzauber von 16:30 bis 19:15 Uhr

Öffnungszeiten von 09. Jänner bis 8. Februar 2026:

Lichterzauber Bürgeralpe immer Freitag bis Sonntag geöffnet

Einlass ab 17:00 bis 19.30 Uhr

Seilbahnbetrieb von 11:00 – 20:00 Uhr - bei Aufnahme des Skibetriebes von 09:00 – 20:00

Berggasthof Öffnungszeiten:

An allen Öffnungstagen von 11:00 bis 19:45 Uhr

Ticket-Vorverkauf auf www.buergeralpe.at :

Online Besuchszeit wählen, Geld und Anstellen an der Kassa sparen!

Neujahrsmarkt am Hauptplatz in Mariazell:

26. Dezember 2025 bis 04. Jänner 2026

jeweils von 14.00 bis 20.00 Uhr (Silvester bis 02.00 Uhr)

www.mariazeller-neujahrsmarkt.at