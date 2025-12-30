ÖAMTC: Ab 1.1.2026 höhere Parkgebühren in Wien und anderen Städten

Wien (OTS) -

Ab 1. Jänner 2026 werden die Parkgebühren in Wien deutlich angehoben. "Alte" Parkscheine mit Tarifen, die bis zum 31. Dezember 2025 gelten, können nach Angaben des ÖAMTC noch sechs Monate lang (bis 30. Juni 2026) verwendet werden. Ein Umtausch oder eine Rückgabe ist danach jedoch selbst gegen Aufzahlung ausgeschlossen – ein Umstand, den der Club bereits mehrfach kritisiert hat. Auch die Parkometerabgabe für das Parkpickerl wird auf 156 Euro pro Jahr angehoben.

Die neuen Kurzparkzonen-Preise ab 1.1.2026 lauten

bis 15 Minuten: gratis

0,5 Stunden: 1,70 Euro

1 Stunde: 3,40 Euro

1,5 Stunden: 5,10 Euro

2 Stunden: 6,80 Euro

Zwtl.: Weitere Stadtgemeinden Österreichs werden folgen

Auch in Vorarlberg sollen die Preise in Stadtgemeinden, wie beispielsweise Dornbirn, im ersten Quartal des folgenden Jahres angepasst werden. Laut derzeitigen Angaben sind Feldkirch, Bludenz, Bregenz und Hohenems auch schon im Gespräch. In Niederösterreich muss man mit Preisanpassungen in Wiener Neustadt und Klosterneuburg rechnen. In Mödling wird derzeit über eine komplett neue gebührenpflichtige Parkzone im gesamten Stadtgebiet diskutiert. „Es ist erfahrungsgemäß davon auszugehen, dass weitere Städte/Gemeinden in ganz Österreich folgen werden“, erklärt Gilles Dittrich von den ÖAMTC-Mobilitätsinformationen.

Zwtl.: ÖAMTC-APP hilft Überblick zu bewahren

„Die Parkregeln und -situationen in den Ballungszentren werden stetig komplexer. Die Städte bewirtschaften ihren Parkraum unterschiedlich. Es ist schwierig, den Überblick zu wahren, wo, in welcher Höhe und in welcher Form Parkgebühren zu entrichten sind“, erklärt Club-Experte Dittrich. Unterstützung bieten die ÖAMTC-Services: So finden sich in der App und im Online-Routenplaner des Clubs unter www.oeamtc.at/routenplaner detaillierte Informationen zu Kurz- und Anrainer- bzw. Anwohnerparkzonen in 60 österreichischen Städten. Neben exakter Lage, Gültigkeitszeiten und Preisen finden sich hier auch Informationen zu den Zahlungsarten sowie Verlinkungen zu verfügbaren Anbietern für das unkomplizierte Bezahlen per Smartphone. „Bei Aktivierung der Standort-Funktion des Handys sieht man in der App des Clubs sofort, in welcher Zone man sich befindet“, so Dittrich. Weitere Services der ÖAMTC-App sind aktuelle Verkehrsinformationen, Routenplanung für Auto und Öffentlichen Verkehr, Infos zu Umsteigepunkten wie Park & Rides, aktuelle Spritpreise und vieles mehr.

