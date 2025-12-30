  • 30.12.2025, 08:53:02
  • /
  • OTS0011

ÖAMTC-Umfrage zum Thema "Alkohol am Steuer"

Club appelliert trotz Feierstimmung auf Alkohol im Straßenverkehr zu verzichten

Wien (OTS) - 

An den Weihnachtsfeiertagen und zu Silvester wird gerne gefeiert und ein Gläschen getrunken. Wer Alkohol konsumiert, sollte danach im Straßenverkehr jedoch kein Fahrzeug mehr in Betrieb nehmen, sondern sichere Alternativen nutzen. Denn Verantwortung endet nicht beim Autofahren: Auch alkoholbeeinträchtigte Radfahrende, E-Scooter-Lenkende oder selbst Zufußgehende setzen sich und andere einem erhöhten Unfallrisiko aus. "Der Leitsatz 'Don't drink and drive' hat sich in der Gesellschaft etabliert – 80 Prozent der Menschen stimmen ihm zu, wie eine Online-Umfrage des ÖAMTC unter 1.049 Personen im Dezember zeigt", berichtet ÖAMTC-Verkehrspsychologin Marion Seidenberger. 62 Prozent der Befragten gaben außerdem an, schon einmal jemanden am Fahren gehindert zu haben, der offensichtlich durch Alkohol oder Medikamente beeinträchtigt war – ein wichtiger Schritt, um Unfälle zu verhindern.

Allerdings wird einem die Entscheidung nicht immer leicht gemacht, berichtet Seidenberger: "Wenn jemand keinen Alkohol trinkt, wird das bei 76 Prozent der Befragten im Freundeskreis akzeptiert. Das sind fünf Prozent weniger als bei der letzten Umfrage 2017 (81 Prozent). Zudem müssen sich aktuell wieder mehr Menschen für ihre Abstinenz rechtfertigen: 13 Prozent geben an, Gründe für den Verzicht nennen zu müssen – vor acht Jahren waren es lediglich sieben Prozent. Auch wird wieder häufiger versucht – insbesondere in der jüngeren Altersgruppe der 18 bis 29-Jährigen – jemanden doch noch zum Alkoholkonsum zu überreden."

Eine erfreuliche Entwicklung zeigt sich hingegen beim eigenen Fahrverhalten: Ein Drittel der Befragten gibt an, nie Alkohol zu trinken, wenn sie ein Fahrzeug lenken – 2017 war es nur knapp ein Viertel. Und wenn es doch mal passiert? "Etwa 20 Prozent gestanden in der Umfrage ein 'wahrscheinlich doch über die Promille-Grenze getrunken zu haben' – vor acht Jahren waren es mit 34 Prozent deutlich mehr. Der Trend geht damit in die richtige Richtung, dennoch braucht es mehr Entschlossenheit, in vergleichbaren Situationen konsequent auf das Lenken eines Fahrzeugs zu verzichten ", sagt Seidenberger.

Weniger erfreulich ist hingegen eine andere Entwicklung: Mehr als die Hälfte der Befragten nennt aktuell mangelnde Alternativen als Grund für eine alkoholisierte Fahrt – 2017 war es nur ein Drittel. "Das zeigt, dass sich weniger Menschen vorab überlegen, wie sie nach dem Alkoholkonsum sicher nach Hause kommen, etwa indem sie sich abholen lassen, mit dem Taxi fahren oder in der Nähe übernachten", kritisiert die Verkehrspsychologin.

Mehr als ein Drittel der Befragten kam in den vergangenen fünf Jahren in eine Alkohol-Kontrolle der Polizei. Gleichzeitig gaben 66 Prozent an, bisher noch nie kontrolliert worden zu sein. Unverändert hoch ist hingegen das Bewusstsein für die Wirksamkeit von Alkomat-Tests. Wie bereits 2017 ist nahezu allen Befragten klar, dass sich diese nicht, beispielsweise durch Kaffee oder Kaugummis, austricksen lassen.

Abschließend appelliert Marion Seidenberger an die Eigenverantwortung: "Alkoholisiert mit dem Auto, Fahrrad oder E-Scooter zu fahren, ist kein Kavaliersdelikt. Alkohol verschlechtert die Fahrtüchtigkeit, unabhängig vom Fortbewegungsmittel, signifikant: Reaktions- und Urteilsvermögen werden gemindert und führen zu vermehrten Fehleinschätzungen und unbedachten Handlungen. Mit Folgen für sich selbst und seine Mitmenschen – ob Mitfahrende oder andere unschuldige Verkehrsteilnehmende."

2024 ereigneten sich österreichweit 2.705 Unfälle mit Personenschaden aufgrund von Alkoholisierung

Bundesland        Unfälle
Burgenland           80
Kärnten             227
Niederösterreich    554
Oberösterreich      470
Salzburg            250
Steiermark          478
Tirol               259
Vorarlberg          188
Wien                199
Österreich        2.705

(Quelle: Statistik Austria)

Aviso an die Redaktionen: Ein Foto steht unter www.oeamtc.at/presse zum Download zur Verfügung.

Rückfragen & Kontakt

ÖAMTC-Öffentlichkeitsarbeit
Telefon: +43 1 71199-21218
E-Mail: kommunikation@oeamtc.at
Website: https://www.oeamtc.at/presse

OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT | OCP

Bei Facebook teilen
Bei X teilen
Bei LinkedIn teilen
Bei Xing teilen
Bei Bluesky teilen

Stichworte

Channel

So erreichen Sie uns

APA-Comm GmbH
Laimgrubengasse 10
1060 Wien, Österreich

PR-Desk Support
Tel. +43 1 36060-5310

APA-Salesdesk
Tel. +43 1 36060-1234

Services

PR-Desk
APA-OTS-Video
APA-Fotoservice
Cookie-Präferenzen


OTS-App
Bild mit den Logo und Schriftzug vom Google Play Store
Bild mit den Logo und Schriftzug von Apples App Store
Channels

Politik
Wirtschaft
Finanzen
Chronik
Kultur
Medien
Karriere
Tourismus

Bleiben Sie informiert

OTS-Mailabo
APA-Blog


Newsletter Abonnieren
© 1997 - 2025 APA-Comm GmbH und der jeweilige Aussender. Alle Rechte vorbehalten.
Hilfe / Datenschutz / Impressum / Offenlegung / AGB / Cookie-Präferenzen / Copyright