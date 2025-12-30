Ab 2026: “Tamponsteuer” für Menstruationsprodukte entfällt

Wien (OTS) -

Ab dem 1. Jänner werden Binden, Tampons und Co. in Österreich günstiger. Grund dafür ist, dass die sogenannte Tamponsteuer, also die Mehrwertsteuer auf Periodenprodukte, entfällt. Aktuell liegt diese bei 10%. “Eine Steuer, die nur menstruierende Menschen zahlen müssen, ist ungerecht. Umso mehr freuen wir uns, dass die Tamponsteuer nun endlich vollkommen abgeschafft wird”, berichtet Maria Mayrhofer, Geschäftsführerin von #aufstehn. Die gemeinnützige Organisation steckt hinter der Kampagne “Runter mit der Tamponsteuer” – und bewirkte, dass die Steuer im Jahr 2021 von 20 auf 10% gesenkt wurde.

Periodenarmut: 500.000 Frauen in Österreich betroffen

Besonders für Menschen mit geringem Einkommen sind Menstruationsprodukte eine große finanzielle Belastung: Im Schnitt geben Menstruierende im Leben min. 2.500Ꞓ für Tampons und Co. aus. Vor der ersten Steuersenkung waren Periodenprodukte sogar höher besteuert als Luxusprodukte wie Kaviar oder Austern. “Seit der Reduktion der Tamponsteuer sind die Produkte tatsächlich günstiger – die Senkung wurde also direkt an die Konusment_innen weitergegeben. Dass die Steuer ab 2026 ganz wegfällt, ist ein wichtiger Schritt, um Periodenarmut zu bekämpfen”, erläutert Mayrhofer.

Vom Tabubruch zur Erfolgsgeschichte

“Als wir unsere Kampagne 2017 starteten, mussten wir viel Häme und Kritik einstecken. Das Thema Periodenblutung war weitgehend noch ein Tabu in der Öffentlichkeit”, erinnert sich Mayrhofer zurück. “Der Diskurs hat sich in den letzten Jahren stark gewandelt, mit der Steuersenkung ist ein erster wichtiger Schritt getan. Um Periodenarmut in Österreich vollständig zu bekämpfen, braucht es aber noch weitere Maßnahmen – wie kostenlose Menstruationsprodukte in öffentlichen Toiletten oder Schulen”, so Mayrhofer.

Honorarfreie Bilder: aufstehn.at/tamponsteuer-honorarfreie-bilder