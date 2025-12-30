  • 30.12.2025, 08:38:32
  • /
  • OTS0009

Aktualisierter Brutto-Netto-Rechner des Finanzministeriums für 2026 online

bmf.gv.at/brutto-netto-rechner berücksichtigt steuerliche Anpassungen und erhöhte Pendlerentlastung

Wien (OTS) - 

Ab sofort steht auf der Website des Bundesministeriums für Finanzen unter bmf.gv.at/brutto-netto-rechner der aktualisierte Rechner für das Jahr 2026 zur Verfügung. Das Online-Tool ermöglicht Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern sowie Pensionistinnen und Pensionisten, ihr persönliches Netto-Einkommen für 2026 auf Basis der aktuellen gesetzlichen Rahmenbedingungen zu berechnen.

Bei der Aktualisierung des Rechners wurden die für 2026 geltenden steuerlichen Anpassungen berücksichtigt. Dazu zählen insbesondere die Anhebung der Tarifgrenzen sowie wesentlicher Absetzbeträge um 1,73 %, darunter unter anderem der Verkehrsabsetzbetrag und der Pensionistenabsetzbetrag.

Zusätzlich bildet der Brutto-Netto-Rechner die Erhöhung des Pendlereuros ab, der mit Jahresbeginn 2026 von zwei auf sechs Euro pro Kilometer angehoben wird. Damit werden Pendlerinnen und Pendler – egal ob mit dem PKW oder mit der Bahn - gezielt entlastet. Bei einer einfachen Pendelstrecke von beispielsweise 35 Kilometern kommt es dadurch zu einer Anhebung des Pendlereuro um 140 Euro pro Jahr.

Die individuelle Berechnung erfolgt durch Eingabe des persönlichen Brutto- oder Nettoeinkommens. Der Brutto-Netto-Rechner stellt übersichtlich dar, wie sich Steuern und Abgaben auf das monatliche und jährliche Einkommen auswirken.

„Der Brutto-Netto-Rechner ist ein zentrales Serviceangebot des Finanzministeriums. Er zeigt transparent, wie sich steuerliche Änderungen und Entlastungsmaßnahmen auf das persönliche Einkommen auswirken“, sagt Finanzminister Markus Marterbauer.

Rückfragen & Kontakt

Bundesministerium für Finanzen, Pressestelle

(+43 1) 514 33 501 031

bmf-presse@bmf.gv.at

http://www.bmf.gv.at

Johannesgasse 5, 1010 Wien

OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT | NFI

Bei Facebook teilen
Bei X teilen
Bei LinkedIn teilen
Bei Xing teilen
Bei Bluesky teilen

Stichworte

Channel

So erreichen Sie uns

APA-Comm GmbH
Laimgrubengasse 10
1060 Wien, Österreich

PR-Desk Support
Tel. +43 1 36060-5310

APA-Salesdesk
Tel. +43 1 36060-1234

Services

PR-Desk
APA-OTS-Video
APA-Fotoservice
Cookie-Präferenzen


OTS-App
Bild mit den Logo und Schriftzug vom Google Play Store
Bild mit den Logo und Schriftzug von Apples App Store
Channels

Politik
Wirtschaft
Finanzen
Chronik
Kultur
Medien
Karriere
Tourismus

Bleiben Sie informiert

OTS-Mailabo
APA-Blog


Newsletter Abonnieren
© 1997 - 2025 APA-Comm GmbH und der jeweilige Aussender. Alle Rechte vorbehalten.
Hilfe / Datenschutz / Impressum / Offenlegung / AGB / Cookie-Präferenzen / Copyright