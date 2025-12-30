Aktualisierter Brutto-Netto-Rechner des Finanzministeriums für 2026 online

Wien (OTS) -

Ab sofort steht auf der Website des Bundesministeriums für Finanzen unter bmf.gv.at/brutto-netto-rechner der aktualisierte Rechner für das Jahr 2026 zur Verfügung. Das Online-Tool ermöglicht Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern sowie Pensionistinnen und Pensionisten, ihr persönliches Netto-Einkommen für 2026 auf Basis der aktuellen gesetzlichen Rahmenbedingungen zu berechnen.

Bei der Aktualisierung des Rechners wurden die für 2026 geltenden steuerlichen Anpassungen berücksichtigt. Dazu zählen insbesondere die Anhebung der Tarifgrenzen sowie wesentlicher Absetzbeträge um 1,73 %, darunter unter anderem der Verkehrsabsetzbetrag und der Pensionistenabsetzbetrag.

Zusätzlich bildet der Brutto-Netto-Rechner die Erhöhung des Pendlereuros ab, der mit Jahresbeginn 2026 von zwei auf sechs Euro pro Kilometer angehoben wird. Damit werden Pendlerinnen und Pendler – egal ob mit dem PKW oder mit der Bahn - gezielt entlastet. Bei einer einfachen Pendelstrecke von beispielsweise 35 Kilometern kommt es dadurch zu einer Anhebung des Pendlereuro um 140 Euro pro Jahr.

Die individuelle Berechnung erfolgt durch Eingabe des persönlichen Brutto- oder Nettoeinkommens. Der Brutto-Netto-Rechner stellt übersichtlich dar, wie sich Steuern und Abgaben auf das monatliche und jährliche Einkommen auswirken.

„Der Brutto-Netto-Rechner ist ein zentrales Serviceangebot des Finanzministeriums. Er zeigt transparent, wie sich steuerliche Änderungen und Entlastungsmaßnahmen auf das persönliche Einkommen auswirken“, sagt Finanzminister Markus Marterbauer.