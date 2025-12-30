Wiener Handwerk begrüßt das neue Jahr: Glücksbringer, Festtagsgenuss und präzise Zeitmesser

Wien (OTS) -

Uhren als Symbol für Zeit und Neubeginn, der Rauchfangkehrer als traditioneller Glücksbringer und natürlich das Fleischerhandwerk, gilt der Schweinsbraten doch als traditionelles Silvestergericht der Wiener: meisterliches Wiener Handwerk begleitet uns auch ins neue Jahr. Denn der Jahreswechsel ist seit Jahrhunderten geprägt von Ritualen, die Glück, Schutz und Zusammenhalt bringen. Wiener Handwerksbetriebe pflegen diese Traditionen, verbinden sie mit handwerklicher Perfektion und machen sie für die Menschen erlebbar – sei es im Handwerk selbst, bei festlichen Gerichten oder als Geschenkideen zum Jahreswechsel.

Glücksbringer zum Jahreswechsel

Die Wiener Rauchfangkehrer gelten als klassische Glücksbringer: Ein Besuch zum Jahreswechsel soll Haus und Familie Schutz und Wohlstand bringen. Tradition und Handwerkskunst gehen dabei Hand in Hand. Innungsmeister Michael Cesnek: „Wir Rauchfangkehrer sind heute nicht nur Garanten für Brandschutz und Sicherheit, sondern auch wichtige Partner in Fragen der Energieeffizienz und des Klimaschutzes.“ Ganz klar: Die Wiener Rauchfangkehrer bringen Glück ins Haus – gerade zum Jahreswechsel ist es besonders schön, diese Tradition zu pflegen und weiterzugeben.

Wiener Festtagsgenuss

Wien ist untrennbar mit seiner kulinarischen Vielfalt verbunden: Vom Marzipan Schweinchen zum Punschwürfel mit Glücksklee - das Wiener Lebensmittelgewerbe vereint kulinarische Tradition mit handwerklicher Präzision. Besonders der Schweinsbraten gilt als festliches Silvester- und Neujahrsgericht, das Familien und Freunde zusammenbringt. Wiener Fleischereien bewahren damit ein wertvolles Kulturerbe, das seit Generationen gepflegt wird. Innungsmeister Josef Angelmayer: „Zu Silvester gehört traditionell der Wiener Schweinsbraten einfach dazu. Das Schwein gilt ja als Symbol für Glück und Wohlstand, weshalb der Schweinsbraten ein typisches Neujahrsgericht ist.“

Uhrmacher – Präzision und Symbolik zum Jahreswechsel

Die Wiener Uhrmacher stehen für Präzision, Kontinuität und höchste Handwerkskunst. Uhren sind nicht nur Zeitmesser, sondern auch Symbole für Neubeginn, Reflexion und den wertvollen Umgang mit Zeit – passend zum Start ins neue Jahr. Berufsgruppensprecher Johann Barotanyi: „Eine Uhr ist ein Symbol für den Jahreswechsel – sie vereint Tradition, Präzision und das Bewusstsein für jede einzelne Minute.“

Hollywood als Bühne für Wiener Exzellenz

Wiener Handwerk im Fokus: Ein besonderes Highlight zum Jahreswechsel sind die preisgekrönten Filme von Alexander und Nadescha Schukoff, die die Wiener Rauchfangkehrer, Uhrmacher und das Lebensmittelgewerbe in ihrer ganzen Vielfalt und meisterlichen Kunst zeigen (Samstag den 3. Jänner, ab 9.55 Uhr auf ORF 3). Die Dokumentation „Schnitzel und andere Festtagsgerichte“ („Festive Treats of the Viennese Cuisine.“) hat etwa beim renommierten US International Filmfestival in Los Angeles den begehrten Silver Award gewonnen. Der Dokumentarfilm „Vom Rußknecht zum Energieberater – die Wiener Rauchfangkehrer“ (englisch: From Black to Green – A Chimney Sweep’s Journey) wurde ebenfalls bei den US International Awards 2025 in Los Angeles zweifach ausgezeichnet. Alle Dokumentationen sind eine gelungene Hommage an das Wiener Handwerk, das auch 2026 Tradition, Genuss und Präzision in die Stadt bringt.