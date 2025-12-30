Anpassung einiger Tarife für Fahrzeuge bis 3,5 Tonnen Gesamtgewicht auf den Streckenmaut-Abschnitten ab 1. Jänner 2026

Wien (OTS) -

Mit 1. Jänner 2026 erfolgt bei einigen Tarifen für Fahrzeuge bis 3,5 Tonnen Gesamtgewicht auf den Streckenmaut-Abschnitten der ASFINAG eine inflationsbedingte Anpassung. Die Anpassung der Tarife erfolgt auf Basis des harmonisierten Verbraucherpreisindex der letzten Jahre.

Das bedeutet, dass die Mehrfahrtenkarten und Einzeltarife ab Jänner 2026 angepasst werden.

Geänderte Preise – Mehrfahrtenkarten:

A 9 Pyhrnautobahn 80 Euro (bisher 77,50 Euro)

A 10 Tauernautobahn 90 Euro (bisher 87 Euro)

A 13 Brennerautobahn 75 Euro (bisher 72 Euro)

S 16 Arlberg Schnellstraße 78 Euro (bisher 75 Euro)

Geänderte Preise – Einzelfahrten:

A 9 Gleinalm 12,00 Euro (bisher 11,50 Euro)

A 9 Bosruck 7 Euro (bisher 7,0 Euro)

A 10 Tauern/Katschberg 15,0 Euro (bisher 14,50 Euro)

A 13 Brenner 12,50 Euro (bisher 12 Euro)

S 16 Arlberg 13,00 Euro (bisher 12,50 Euro)

A 11 Karawanken 9,00 Euro (bisher 8,80 Euro)