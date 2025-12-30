Markt- und Trendreport 2026: Österreichs Hotellerie vor strategischer Weichenstellung

Wien (OTS) -

Die österreichische Hotellerie startet mit stabiler Nachfrage, aber wachsendem wirtschaftlichem Druck in das Jahr 2026. Trotz guter Auslastung bleibt die Ertragslage vieler Betriebe angespannt. Laut aktuellem Markt- und Trendreport liegt die Ursache weniger auf der Nachfrageseite als in einer strukturellen Verschiebung von Kosten, Erträgen und saisonaler Abhängigkeit. 2026 wird damit kein Jahr eines neuen Aufschwungs, sondern ein Jahr grundlegender strategischer Entscheidungen.

Besonders deutlich zeigt sich der Strukturwandel im Wintertourismus. Steigende Kosten für technische Beschneiung, sinkende Planungssicherheit und eine zunehmende Konzentration der Wertschöpfung auf wenige Hochwinterwochen verändern das Geschäftsmodell nachhaltig. Der Winter entwickelt sich für viele Betriebe vom Ertragsanker zum wirtschaftlichen Risikofaktor. Eine Entwicklung, die zunehmend auch von Banken, Investoren und Förderstellen berücksichtigt wird.

„Der Winter ist für viele Regionen nicht mehr automatisch der wirtschaftliche Stabilitätsfaktor, der er lange war. Diese veränderte Risikobewertung fließt immer stärker in Finanzierungs- und Investitionsentscheidungen ein“ , betont Thomas Reisenzahn, Geschäftsführer der Prodinger Tourismusberatung.

Gleichzeitig wächst der Sommertourismus mengenmäßig deutlich. In vielen alpinen Regionen liegen die Nächtigungen bereits über dem Niveau von 2019. Wirtschaftlich kann dieses Wachstum jedoch oft nicht Schritt halten. Ursache ist eine Kosten- und Betriebsstruktur, die weiterhin stark auf die ertragreiche Wintersaison ausgerichtet ist. Diese „Winter-DNA im Sommerbetrieb“ führt zu strukturellem Margendruck trotz steigender Nachfrage.

Auf Nachfrageseite zeigen sich ebenfalls klare Verschiebungen. Die Zahlungsbereitschaft der Gäste bleibt grundsätzlich erhalten, doch veränderte Gästebedürfnisse werden zunehmend zum limitierenden Faktor. Reisen müssen reibungslos funktionieren, klar strukturiert sein und sofort erlebbaren Mehrwert bieten. Komplexe Angebotswelten verlieren an Attraktivität.

„Wir sehen keinen Nachfragerückgang, sondern veränderte Spielregeln. Gäste erwarten funktionierende Systeme, klare Abläufe und eine hohe Verlässlichkeit und nicht immer neue Zusatzangebote“ , erklärt Marco Riederer, Co-Geschäftsführer der Prodinger Tourismusberatung.

Auch auf Angebotsseite zeichnet sich ein deutlicher Wandel ab. Wirtschaftlich robuste Budget-, Economy- und funktionale Lifestyle-Konzepte gewinnen an Bedeutung. Operative Exzellenz, klare Produktkerne und effiziente Prozesse werden wichtiger als aufwendige Erlebnisinszenierung. Parallel dazu stabilisiert sich der Hotelimmobilienmarkt vorsichtig, mit einem klaren Fokus auf Repositionierungen, Effizienzsteigerungen und flexible Nutzungskonzepte statt Neubauten.

2026 ist kein Jahr für kleinschrittige Anpassungen oder kosmetische Korrekturen. Wettbewerbsfähig bleiben jene Betriebe, die ihre Kostenlogik, ihre Saisonalität und ihre Positionierung konsequent hinterfragen und den Mut zur strategischen Fokussierung haben.

Der vollständige Markt- und Trendreport Hotellerie Österreich 2026 steht ab sofort zum Download zur Verfügung.