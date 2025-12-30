Hotel AVIVA****s make friends blickt auf erfolgreichstes Jahr der Unternehmensgeschichte zurück

St. Stefan-Afiesl (OTS) -

Mit zahlreichen Auszeichnungen, gezielten Investitionen und Modernisierungen sowie einer Umsatzsteigerung von 5 % gegenüber 2024 erreichte das Hotel sein bisher erfolgreichstes Jahr.

An dieser Stelle bedankt sich das Hotel bei seinen treuen Stammgästen, die das einzigartige Konzept „make friends“ schätzen und das Singlehotel zu einem besonderen Rückzugsort für Erwachsene machen.

Auszeichnungen und Anerkennungen

2025 war für das Singlehotel in Oberösterreich ein Jahr voller Anerkennungen:

5 von 5 Flipcharts – ein Zeichen für herausragende Seminarqualität und Events.

Leading Spa Award – bereits zum 4. Mal erhielt das Hotel diese renommierte Auszeichnung.

Gault&Millau – kulinarische Highlights des Hauses wurden erneut gewürdigt.

Christian Grünbart, Geschäftsführer & Miteigentümer, wurde als Ehrenträger im oberösterreichischen Tourismus ausgezeichnet.

Top-Arbeitgeber 2025 – zum 3. Mal verliehen, Dank an das engagierte AVIVA-Team

JuniorSkills Austria – 2. Platz durch die talentierte Mitarbeiterin Sophie

Diese Auszeichnungen bestätigen die führende Rolle des Hotels AVIVA****s make friends in der Hotellerie und im Tourismus.

Auslastung & betriebswirtschaftlicher Erfolg

Das Hotel konnte das bisher beste Jahr 2024 nochmals übertreffen und den Umsatz um 5 % steigern – ein bemerkenswerter Erfolg angesichts der wirtschaftlich herausfordernden Rahmenbedingungen. Für 2026 rechnet das Hotel trotz gesamtwirtschaftlicher Unsicherheiten mit einer weiteren Steigerung von Umsatz und Auslastung.

Trend-Touren: Weiterbildung für Teamleiter und Stellvertreter

Die Teamleiter und Stellvertreter des Hotels hatten 2025 die Möglichkeit, an Trend-Touren nach Wien und Dubai teilzunehmen – eine spannende Gelegenheit zur Weiterbildung und Inspiration. Damit fördert das Hotel gezielt die persönliche und fachliche Entwicklung seines Teams und bleibt Vorreiter in Nachhaltiger Hotellerie und Servicequalität.

Vorreiterrolle in Nachhaltigkeit & KI

Das Hotel AVIVA****s make friends zählt zu den Vorreitern der Nachhaltigen Hotellerie und im Einsatz von Künstlicher Intelligenz. 2025 nahm das Hotel am Innovationsforum Erneuerbare Energie in Linz teil, wurde als Vorzeigeprojekt der Österreich Werbung vorgestellt und in die neue Österreichische KI-Landkarte des VÖSI aufgenommen. Damit setzt das Hotel neue Standards für nachhaltige Hotels und innovative Konzepte im Bereich Singlehotel.

Investitionen und Modernisierungen

Um Gästen weiterhin höchsten Komfort zu bieten, wurden 2025 umfangreiche Modernisierungen umgesetzt:

Neuer Boden in den Seminarräumen – ideal auch für Sport- und Tanzprogramme

Modernisierung der Bäder in den Gästezimmern

Verdunkelungsvorhänge in den AVIVA Sky Zimmern für maximalen Schlafkomfort

Schwebeliege zum Waldbaden im Wellnessgarten – Entspannung auf neuem Level

Einbau einer Klimaanlage im Restaurant

Modernes PMS-System für reibungslose Abläufe

Neue Technik und Beschallung in der hoteleigenen Disco

Automatisierte Stimmungsbeleuchtung im gesamten Hotel und in der Alm

Dank an die Gäste

„Ein herzliches Dankeschön geht an unsere Stammgäste – Ihr seid das Herz des Hotels. Ohne Euch wäre dieser Erfolg nicht möglich“, betont Christian Grünbart, Geschäftsführer & Miteigentümer.

Ausblick auf 2026

Für das kommende Jahr plant das Hotel weitere Modernisierungen, innovative Angebote und spannende Highlights. Das Konzept „make friends“ garantiert auch 2026 Urlaub ohne Paare & Kinder, bei dem Begegnungen, Erholung und Genuss im Vordergrund stehen.

Über das Hotel AVIVA****s make friends

Das Hotel AVIVA****s make friends in Oberösterreich ist ein führendes Singlehotel, das auf exklusive Erwachsenen-Auszeiten, hochwertige Seminare und nachhaltige Hotellerie setzt. Mit dem einzigartigen Konzept „make friends“ bietet es Gästen die Möglichkeit, Urlaub ohne Paare & Kinder zu genießen und neue Kontakte zu knüpfen.