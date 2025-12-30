Innovativ: Schafwolle als nachhaltiges Verpackungsmaterial

St. Pölten (OTS) -

Schafwolle wird meist als Abfallprodukt gesehen, nur in seltenen Fällen wird sie verarbeitet. Die Schülerinnen und Schüler der landwirtschaftlichen Fachschule Bruck an der Glocknerstraße im Salzburger Pinzgau wollen das ändern. Ihre neueste Erfindung ist es, die Schafwolle als nachhaltiges Verpackungsmittel für zerbrechliche Gegenstände zu nutzen. Sie lernen die schuleigene Schafherde zu scheren und setzen sich intensiv mit der Wolle auseinander. Pro Tier fallen pro Jahr etwa 2-3kg Wolle an – viel zu schade zum Wegwerfen, sind sich die Jugendlichen einig. Plastikverpackung wird eingespart und die ohnehin vorhandene Wolle sinnvoll verwertet. Diese innovative Idee für dieses natürliche Verpackungsmaterial wurde auch schon mit zwei Preisen ausgezeichnet.

Weitere Themen von „Land und Leute“ am 10. Jänner:

Restlküche nach den Feiertagen

Wie Schoko-Nikoläuse, aufgeschnittenes Brot, Fleisch- und Käsereste kreativ und köstlich verarbeitet werden können, sehen wir bei einem Kochkurs im Burgenland. Aus den Feiertagsresten werden etwa ein Knödelhupf mit Linsen und Fleisch oder ein schneller Schokokuchen.

Wohngemeinschaft mit Ziegen

Ein Ziegensofa, ein Strohbett, eine Ziegenbrücke, die vom Stall auf die Weiden führt: All das steht der Ziegengemeinschaft am Hof von Michael Mandl zur Verfügung. In der Buckligen Welt in Niederösterreich produziert der selbst ernannte Ziegenboss seine Bio-Ziegenkäsespezialitäten.

Vielseitige Sprösslinge

Die Rauers in Bad Blumau in der Steiermark haben sich auf die Produktion von Sprossen spezialisiert. Ihnen ist es sogar gelungen, Sprossen haltbar zu machen, etwa für Müsliriegel. Ein Koch zeigt, wie Sprossen auch in der Gastronomie eingesetzt werden.

Solarpreis für Bauernhof

Der Mooshof in Vorarlberg will autark werden. Um das zu erreichen, hat der größte Bauernhof im Bregenzerwald ein so innovatives Energiekonzept ausgearbeitet, dass der Generationenbetrieb nun den Österreichischen Solarpreis für Landwirtschaft gewonnen hat.

Redaktion: Mag. Sabine Daxberger-Edenhofer