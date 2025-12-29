Korrektur zu OTS0063: ARBÖ: Silvesterläufe und Veranstaltungen sorgen für Sperren und Staus zum Jahreswechsel

Wien (OTS) -

Im ersten Absatz ist uns leider eine Verwechslung der Wochentage unterlaufen. Der 31.12.2025 ist ein Mittwoch und nicht ein Dienstag, der 01.01.2026 folglich ein Donnerstag und nicht ein Mittwoch.

Wir bitten um Entschuldigung und übermitteln anbei die korrigierte Aussendung.

ARBÖ: Silvesterläufe und Veranstaltungen sorgen für Sperren und Staus zum Jahreswechsel

Der Jahreswechsel von Mittwoch, 31.12.2025, auf Donnerstag, 01.01.2026, bringt laut ARBÖ traditionell Sperren aufgrund von Silvesterläufen und Silvesterveranstaltungen. Auch heuer werden zudem längere Verzögerungen bei der Ein- und Ausreise nicht ausbleiben.

Am 31.12.2025 findet in Wien der 49. Silvesterlauf auf der Ringstraße und am Franz-Josefs-Kai statt. Der Lauf auf der 5,35 Kilometer langen Strecke startet wie schon in den Vorjahren um 11:00 Uhr und dauert bis etwa 12:30 Uhr. Bereits ab 10:00 Uhr wird der Ring voraussichtlich zwischen Operngasse und Schottengasse komplett gesperrt. Ab 10:30 Uhr bis 13:00 Uhr folgen abschnittsweise Sperren entlang der Laufstrecke. Polizei und Einsatzkräfte regeln den Verkehr.

Ausweichmöglichkeiten bestehen über die Vordere Zollamtsstraße, Am Stadtpark, Am Heumarkt, die Lothringer Straße, den Karlsplatz sowie über die Zweierlinie. Großräumiges Ausweichen über den Gürtel oder über die Obere und Untere Donaustraße beziehungsweise den Handelskai ist empfehlenswert.

„Auch die Wiener Linien sind vom Silvesterlauf betroffen. Die Straßenbahnlinien D, 1, 2 und 71 werden zwischen 9:30 Uhr und 13:00 Uhr kurzgeführt oder umgeleitet. Die Autobuslinie 74A verkehrt nur zwischen St. Marx und Landstraße“, so der ARBÖ-Informationsdienst.

Zwtl.: Silvesterläufe auch in den Bundesländern

Auch in den Landeshauptstädten von Oberösterreich, der Steiermark und Tirol finden Silvesterläufe statt und sorgen für temporäre Verkehrsmaßnahmen. In Linz geht der „Hypo OÖ Silvesterlauf“ in der Innenstadt über die Bühne. Die bis zu sechs Kilometer lange Strecke führt unter anderem durch den Bereich Hauptplatz und Taubenmarkt sowie angrenzende Straßenzüge, die temporär gesperrt werden. Der Bambini-Lauf startet um 14:00 Uhr, der Hauptlauf um 15:00 Uhr, dazwischen finden die Bewerbe der „Minis“ und „Kids“ statt. Der Hauptlauf endet gegen 16:00 Uhr. Neben den Straßensperren rechnet der ARBÖ auch mit Einschränkungen bei den Linien der Linz AG.

In Graz wird der Jahreswechsel ebenfalls sportlich eingeläutet. Der Silvesterlauf mit Kinder- und Hauptläufen startet um 13:00 Uhr im Bereich Mariahilferplatz auf Höhe Ökonomiegasse und führt Richtung Norden bis zum Kalvarienberggürtel, dann auf die andere Murseite über den Radweg Richtung Süden, über die Erzherzog-Johann-Brücke und retour zum Mariahilferplatz.

Auch in Innsbruck geht ein Silvesterlauf „über die Bühne“. Die Strecke des 23. IKB Silvesterlaufes führt ab 15:30 Uhr vom Start auf Höhe Haus der Musik über 1,9 Kilometer durch die Innenstadt, unter anderem über Burggraben, Herrengasse, Herzog-Otto-Straße und Rennweg, zum Ziel vor der Hofburg. Die betroffenen Straßen werden temporär gesperrt, längere Verzögerungen sind laut ARBÖ möglich.

Zwtl.: Silvesterfeiern und -pfade bringen Sperren und zusätzliche Einschränkungen

Ab dem Nachmittag und besonders am Abend sorgen Silvesterpfade, Bühnenprogramme und Feiern für Sperren und erhebliche Verkehrseinschränkungen in der Bundes- und den Landeshauptstädten. In Wien findet mit dem Silvesterpfad die größte Veranstaltung statt. Der Pfad erstreckt sich vom Rathausplatz bis zum Neuen Markt und bietet sieben Bühnen. Da im Veranstaltungsbereich Fahrverbot herrscht, kommt es wahrscheinlich ab etwa 14:00 Uhr bis rund 04:00 Uhr auch zu Sperren auf der Ringstraße im Bereich Rathausplatz. Die U-Bahnstation Stephansplatz wird ab etwa 21:00 Uhr aus Sicherheitsgründen gesperrt.

In Graz findet das „Silvester-Spektakel“ am Hauptplatz statt, in Innsbruck geht der „Bergsilvester“ am Vorplatz der Hofburg über die Bühne. Die offiziellen Silvesterfeiern in Linz finden am Hauptplatz und rund um die Bühne am Alten Markt statt. In Salzburg wird rund um den Dom ins neue Jahr gefeiert. In Eisenstadt wird der Abschied von 2025 unter anderem am Schlossplatz vor dem Schloss Esterházy begangen. In St. Pölten wird am Rathausplatz in das Jahr 2026 hineingefeiert, das zugleich „40 Jahre Landeshauptstadt“ bringt. In Bregenz und Klagenfurt sind keine offiziellen Silvesterfeiern geplant.

„In Wien werden die Straßenbahnlinien D, 1, 2 und 71 aufgrund des Silvesterpfades von etwa 18:30 Uhr bis etwa 02:00 Uhr umgeleitet oder kurzgeführt. Auch bei den Linien der Graz Holding, der Linz AG, der Innsbrucker Verkehrsbetriebe sowie in der Stadt Salzburg kommt es zu Einschränkungen. Dennoch lautet unser Rat, am besten mit öffentlichen Verkehrsmitteln zu den Silvesterveranstaltungen anzureisen“, so der ARBÖ-Informationsdienst.

