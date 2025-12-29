hobex startet „Ein Dach für alle“: Salzburger Zahlungsdienstleister unterstützt Obdachlosenhilfe

Salzburg (OTS) -

Der österreichische Zahlungsdienstleister hobex setzt ein Zeichen für Menschlichkeit und soziales Engagement. Mit der Initiative „Ein Dach für alle" unterstützt das Salzburger Unternehmen Menschen, die von Obdachlosigkeit betroffen sind. Zum Start der Aktion übergab hobex Spenden in Höhe von insgesamt 6.500 Euro an die beiden Organisationen „VinziDach – Housing First Salzburg“ der VinziWerke Österreich und das neunerhaus Wien. Um möglichst viele weitere Spenden zu generieren, hat das Unternehmen auch eine eigene Seite (www.hobex.at/eindachfueralle) eingerichtet. Die Initiative soll laut hobex über die nächsten Jahre weiterwachsen >>



>> Pressetext & FOTOS: www.pressefach.info/hobex