SPÖ-Schieder zu Wahlen in Kosovo: Chance für neuen politischen Schwung!

Gestern gingen die Menschen im Kosovo zu den Wahlurnen, um ein neues Parlament zu wählen. Es war bereits die zweite Parlamentswahl innerhalb kurzer Zeit, nachdem es nach der Abstimmung im Frühjahr nicht gelungen war, eine stabile Regierung zu bilden. Die Neuwahl brachte nun einen deutlichen Sieg für Ministerpräsident Albin Kurti und seine Partei Vetëvendosje, die ihr Ergebnis klar verbessern konnten. SPÖ-Delegationsleiter und außenpolitischer Sprecher Andreas Schieder zeigt sich erfreut über das klare Votum der Wählerinnen und Wähler und betont die Notwendigkeit einer raschen Regierungsbildung: "Nach zehn Monaten politischen Stillstands hat die kosovarische Bevölkerung nun ein klares Votum abgegeben. Der deutliche Wahlsieg von Albin Kurti bringt den unmissverständlichen Wunsch der Wählerinnen und Wähler nach politischer Stabilität und einer europäischen Zukunft Kosovos zum Ausdruck. Ich gratuliere Albin Kurti herzlich zu den deutlichen Zugewinnen bei der Wahl und freue mich, dass er weiterhin an der Spitze der kosovarischen Regierung stehen wird, um Verantwortung dafür zu tragen, das Land entschlossen auf seinem europäischen Weg voranzubringen.“ ****

„Nun gilt es, rasch eine Regierung zu bilden und diese europäische Perspektive mit konkreten Schritten zu untermauern. Diese Wahl bietet die Chance auf einen Neuanfang und neuen politischen Schwung. Angesichts der angespannten geopolitischen Lage ist sie nicht nur für Kosovo von großer Bedeutung, sondern auch für die Europäische Union insgesamt. Der Erweiterungsprozess war viel zu lange eingefroren. Es ist höchste Zeit, diese Winterstarre zu überwinden und den Ländern des Westbalkans die Tür zur europäischen Familie wieder glaubwürdig zu öffnen. Gleichzeitig gilt es, den Belgrad-Pristina Dialog wieder ernsthaft mit Leben zu erfüllen, um langfristige Stabilität und Sicherheit in der gesamten Region zu schaffen. Ich freue mich auf die kommenden Jahre der engen und freundschaftlichen Zusammenarbeit, um Kosovo gemeinsam näher an die Europäische Union heranzuführen." (Schluss) bj