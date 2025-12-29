AUDI FIS Damen Skiweltcup begeistert zum 30-jährigen Jubiläum: 15.500 Fans vor Ort und 2,5 Millionen Zuseher vor den Bildschirmen

St. Pölten (OTS) -

Der AUDI FIS Damen Skiweltcup am Semmering hat sich anlässlich seines 30-jährigen Jubiläums erneut als sportliches und emotionales Highlight im internationalen Wintersportkalender präsentiert. Bei hervorragenden äußeren Bedingungen und einer mitreißenden Atmosphäre am Hirschenkogel verfolgten rund 15.500 Zuschauerinnen und Zuschauer die Rennen live vor Ort. Auch medial erzielte das Rennwochenende große Reichweite: Durchschnittlich mehr als 2,5 Millionen Zuseherinnen und Zuseher verfolgten die Bewerbe live auf ORF 1.

Sportlich bot das Wochenende Skisport auf höchstem Niveau: Mit starken Auftritten der internationalen Elite und ganz besonders mit beeindruckenden Leistungen der österreichischen Athletinnen, die vor heimischem Publikum für große Emotionen sorgten. Julia Scheib feierte mit ihrem viel umjubelten Heimsieg einen sportlichen Höhepunkt am Hirschenkogel. Im Slalom überzeugten Katharina Liensberger und Katharina Truppe mit den Plätzen vier und fünf und unterstrichen die mannschaftliche Stärke des ÖSV-Teams.

Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner zeigt sich hochzufrieden mit dem Verlauf des Rennwochenendes: „Der Damen Skiweltcup am Semmering verbindet Spitzensport, Heimatverbundenheit, Zusammenhalt und regionale Wertschöpfung auf einzigartige Weise. Tausende begeisterte Fans vor Ort und ein Millionenpublikum vor den Bildschirmen sind der beste Beweis für die enorme Strahlkraft dieser Veranstaltung. Besonders stolz macht mich, mit welcher Leidenschaft und Klasse unsere österreichischen Athletinnen aufgetreten sind. Mein herzlicher Dank gilt allen ehrenamtlichen Helferinnen und Helfern sowie dem Organisationsteam, die unser größtes Sportevent im Bundesland erst möglich gemacht haben. Sie haben den Weltcup an diesem Wochenende zu Niederösterreichs schönster Visitenkarte gemacht. Nächstes Jahr macht der Weltcup am Semmering eine Pause, aber nach diesem zauberhaften Wochenende ist die Vorfreude auf den Weltcup am Semmering im Dezember 2028 jetzt schon riesengroß.“

Sportlandesrat und LH-Stellvertreter Udo Landbauer betont: „Der Skiweltcup am Semmering war erneut ein Fest für den Skisport und für Niederösterreich. Volle Zuschauerränge, perfekte Organisation und starke Leistungen unserer Österreicherinnen zeigen eindrucksvoll, wofür unser Sportland steht. Mit dem ersten Heimsieg nach 13 Jahren am Semmering hat Julia Scheib den Rennzauber perfekt gemacht und gezeigt, dass unsere Ski-Mädels einfach Weltklasse sind. Im Slalom hat Mikaela Shiffrin ihre Dominanz erneut auf die Rennstrecke gebracht. Stark, stärker, Shiffrin kann man da nur sagen. Die Athletinnen sind weit mehr als erfolgreiche Sportlerinnen, sie sind echte Vorbilder für unsere Kinder und Jugendlichen. Mit Disziplin, Ehrgeiz und Leidenschaft zeigen sie, was möglich ist, wenn man an sich glaubt und hart für seine Ziele arbeitet. Genau diese Werte vermittelt der Skiweltcup am Semmering auf eindrucksvolle Weise.“

Auch OK-Chef Franz Steiner zieht eine sehr positive Bilanz: „Aus Sicht des Organisationskomitees können wir auf ein rundum gelungenes Rennwochenende zurückblicken. Zwei hochklassige Renntage, tausende begeisterte Fans und starke sportliche Leistungen – insbesondere auch der österreichischen Athletinnen – sprechen für sich. Mein Dank gilt dem Land Niederösterreich, dem ÖSV und der FIS, den Behörden und Einsatzkräften sowie den vielen freiwilligen Helferinnen und Helfern. Gemeinsam mit den Semmering-Hirschenkogel-Bergbahnen haben wir die bestmöglichen Bedingungen geschaffen.“

Neben der sportlichen und emotionalen Bedeutung setzte der AUDI FIS Damen Skiweltcup am Semmering auch wichtige Impulse für Tourismus und regionale Wertschöpfung. Hotellerie, Gastronomie und regionale Betriebe profitierten ebenso wie der heimische Nachwuchssport, für den der Weltcup eine starke Inspirationsquelle darstellt.

Mit eindrucksvollen Bildern, großer medialer Reichweite und einem begeisterten Publikum hat der Damen Skiweltcup am Semmering einmal mehr gezeigt, dass Niederösterreich ein verlässlicher und erfolgreicher Weltcup-Standort ist – und dass alpiner Spitzensport am Hirschenkogel längst eine gelebte Tradition mit großer Zukunft hat.

