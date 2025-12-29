Sternsingen 2026: Königlicher Besuch bei Wiener Erzbischof Josef Grünwidl

Wien (OTS) -

Mit einem feierlichen Besuch im Erzbischöflichen Palais in Wien hat das Sternsingen am 29. Dezember einen ersten offiziellen Höhepunkt erlebt. Sternsinger*innen aus der Pfarre Gersthof (Wien) überbrachten dem ernannten Erzbischof von Wien, Josef Grünwidl, die weihnachtliche Friedensbotschaft und den Segen für das neue Jahr. Kardinal Christoph Schönborn konnte krankheitsbedingt leider nicht teilnehmen. Die Sternsingerinnen und Sternsinger wünschen ihm gute und rasche Genesung.

Seit dem 27. Dezember sind in ganz Österreich rund 85.000 Kinder und Jugendliche als Heilige Drei Könige unterwegs. Sie verbinden lebendiges Brauchtum mit weltweiter Solidarität und sammeln Spenden für benachteiligte Menschen in den Armutsregionen der Welt.

Stellvertretend für die vielen engagierten Sternsingerinnen und Sternsinger besuchten heute Anna, Peter, Leopold, Amelie und Johanna aus der Pfarre Gersthof den ernannten Erzbischof von Wien, Josef Grünwidl, im Erzbischöflichen Palais.

Der ernannte Erzbischof von Wien, Josef Grünwidl, freute sich über den Besuch und würdigte das Engagement der Kinder: „Die Sternsinger bringen Gottes Segen in jedes Haus und zu allen Menschen. Mit ihrem Gesang öffnen sie Türen und Herzen. Mein großer Dank gilt den vielen Kindern und ihren Begleitpersonen, die sich in ihren Ferien freiwillig engagieren – und allen, die ihnen die Türen öffnen. Sie sind ein Segen für viele Menschen weltweit.“

Fotos vom Besuch: https://flic.kr/s/aHBqjCDT2r

Sternsingen: Gemeinsam Gutes tun

Mit den gesammelten Spenden unterstützt die Dreikönigsaktion der Katholischen Jungschar jährlich rund 500 Projekte in Afrika, Asien und Lateinamerika. Der inhaltliche Schwerpunkt des Sternsingens liegt heuer auf Tansania. Dort werden Frauen und Mädchen aus der Volksgruppe der Massai gestärkt: Mädchen erhalten Unterstützung, um ihre Schulbildung abzuschließen. Frauen bauen eigene Einkommensquellen auf und sichern so das Überleben ihrer Familien. Ein weiterer Fokus liegt auf klimaangepasster Landwirtschaft, die hilft, Hunger und Mangelernährung zu überwinden.

Weitere königliche Stationen

Nach dem Besuch im Erzbischöflichen Palais stehen weitere Termine auf der königlichen Agenda:

Am 29. Dezember um 15 Uhr empfängt Bundeskanzler Christian Stocker eine Gruppe Sternsinger*innen im Bundeskanzleramt.

empfängt eine Gruppe Sternsinger*innen im Bundeskanzleramt. Am 30. Dezember 2025 um 13 Uhr empfängt Bundespräsident Alexander Van der Bellen königliche Delegationen aus ganz Österreich in der Hofburg. Bitte bei der Präsidentschaftskanzlei akkreditieren: kommunikation@hofburg.at

empfängt königliche Delegationen aus ganz Österreich in der Hofburg. Bitte bei der Präsidentschaftskanzlei akkreditieren: kommunikation@hofburg.at Am 1. Jänner 2026 nehmen Sternsinger*innen aus dem Burgenland gemeinsam mit Gruppen aus ganz Europa am Neujahrsgottesdienst mit Papst Leo XIV in Rom teil.

nehmen Sternsinger*innen aus dem Burgenland gemeinsam mit Gruppen aus ganz Europa am teil. Weitere Termine bei der Politprominenz: https://www.dka.at/presse/politikbesuche

Hinweis: Bei einer geplanten Vor-Ort-Berichterstattung und medialer Teilnahme am Besuch der Sternsinger*innen bei Politiker*innen bitte bei der jeweiligen Öffentlichkeitsarbeit anmelden!

Spenden und Information

Angesichts von Klimakrise, Hunger und Kriegen zeigt das Sternsingen, dass jede*r Einzelne zu einer besseren Welt beitragen kann – durch aktives Sternsingen oder indem wir Haustüren und Herzen öffnen und solidarisch spenden.

Spendenkonto der Dreikönigsaktion (IBAN: AT23 6000 0000 9300 0330) oder online auf www.sternsingen.at/spenden

Aktuelle Infos und Pressefotos zum Sternsingen: www.sternsingen.at/presse

Wir unterstützen Sie gerne mit Kontakten zu Sternsingengruppen, Interviewanfragen, Hintergrundinfos und Fotos. Sollten Sie bundesländerspezifische Infos oder Materialien benötigen, finden Sie hier die Kontakte aus den Bundesländern: www.sternsingen.at/kontakte