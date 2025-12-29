  • 29.12.2025, 11:39:32
Millionenpublikum bei den Semmering-Rennen in ORF 1

Bis zu 1,035 Millionen beim Slalom, bis zu 749.000 beim Riesenslalom

Der Hausberg Ost-Österreichs, der Semmering, wurde am Wochenende zweimal zum Schauplatz des alpinen Ski-Weltcups – und das vor einem Millionenpublikum live in ORF 1. Mikaela Shiffrins Slalomsieg am Zauberberg verfolgten gestern (28. Dezember 2025) bis zu 1,035 Millionen Skifans. Im Schnitt waren bei Durchgang zwei (17.45 Uhr) 853.000 mit dabei. Der Marktanteil (12+) lag bei 45 Prozent, in der Zielgruppe 12–49 bei 44 Prozent und in der Zielgruppe 12–29 bei 52 Prozent. Durchgang eins (14.45 Uhr) sahen im Schnitt 504.000 (38 Prozent Marktanteil, 34 Prozent bei 12–49, 28 Prozent bei 12–29).

Julia Scheibs Heimsieg im Riesenslalom ließen sich am Samstag (27. Dezember) bis zu 749.000 nicht entgehen. Im Schnitt sahen 672.000 den zweiten Durchgang in ORF 1. Der Marktanteil lag bei 57 Prozent, in der Zielgruppe 12–49 bei 51 Prozent und in der Zielgruppe 12–29 bei 68 Prozent.

