Ö1-Reihe „Im Gespräch“ ab 2026 mit erweitertem Gastgeber:innen-Team

Wien (OTS) -

Ab 2026 wird die Runde der Gastgeber:innen der Ö1-Reihe „Im Gespräch“ (freitags, 16.05 Uhr; WH donnerstags, 21.00 Uhr) erweitert. Neben der neuen Sendungsverantwortlichen Birgit Dalheimer wird Armin Wolf einer der neuen Gastgeber sein. Wissenschaft und Kultur, Politik und Gesellschaft, Philosophie und Psychologie sind die Felder, die das Team von „Im Gespräch“ im Fokus hat, mit neuer Vielfalt durch ihre persönlichen Zugänge.



„Eine Stunde in aller Ruhe mit einer klugen Person sprechen zu können, ist ein wertvolles Geschenk – für einen ewig neugierigen Menschen wie mich und hoffentlich auch für unser Publikum“, so Birgit Dalheimer, neue Sendungsverantwortliche des erfolgreichen Ö1-Formats „Im Gespräch“. Für die Wissenschaftsjournalistin geht es darum, sich einem Menschen, seinem Werk und seinem Blick auf die Welt zu nähern. Ihre erste Sendung im neuen Jahr (2. Jänner 2026) kreist daher auch um jene Kompetenz, die jedes gute Gespräch auszeichnet: das Zuhören. Ihr Gesprächspartner, der Medienwissenschafter Bernhard Pörksen, formuliert es so: „Wir hören, was wir fühlen“. Das bedeutet nicht, dass man nur zu hören vermag, was man selbst erlebt hat, sondern dass das Selbstdurchlebte eine Person feinfühliger werden lässt, offener, resonanzfähiger.



Um diesen Resonanzraum offen und vielfältig zu gestalten, hat Birgit Dalheimer die Runde der Gastgeber:innen erweitert. Neben Birgit Dalheimer wird „ZIB 2“-Anchor Armin Wolf einer der neuen Gastgeber sein. Als bekannte Ö1-Stimmen sorgen im Jänner Andreas Obrecht, langjähriger Gastgeber von „Im Gespräch“, und Mari Lang für ein facettenreiches Programm.



Beim Nachfragen, Zuhören und lautem Nachdenken mit den Gästen geht es um mehr als Wissensvermittlung. „Im Gespräch“ ist eine Begegnung von (meistens) zwei Menschen, die Raum für neue Einsichten und Gedanken schafft. Oft dauern diese Begegnungen länger als die ausgestrahlten knapp 52 Minuten. Ab sofort ist die jeweilige Langversion von „Im Gespräch“ daher im Podcast verfügbar. Und bei Gesprächen, die in einer anderen Sprache stattfinden, wird die Originalversion angeboten.



Armin Wolf, Anchorman der „ZIB 2“, freut sich sehr auf die neue Herausforderung: „‚Im Gespräch‘ ist eine wunderbare Chance, neben den tagesaktuellen Interviews mit (politischen) Entscheidungsträger:innen im ‚ZIB 2‘-Studio einmal im Monat auch ein ausführliches und ausgeruhtes Gespräch mit einem klugen Menschen abseits der Tagespolitik und ohne Kameras zu führen“. Sein erstes „Im Gespräch“ (9. Jänner) führt ihn in die Popwelt zu Marco Wanda, Sänger, Songwriter und Autor des vor Kurzem erschienenen Buchs „Dass es uns überhaupt gegeben hat“. Mit Wanda wird Wolf über Sprachkunst, Musikbusiness und Rausch sprechen und auch darüber, warum berühmt sein letztlich furchtbar ist.



Weitere „Im Gespräch“-Highlights im Jänner



Die Moderatorin, Podcasterin und Gestalterin der Ö1-„Menschenbilder mittendrin“ Mari Lang lädt zu ihrem ersten „Im Gespräch“ (16. Jänner) Kristina Lunz, Feministin und Mitgründerin des Centre for Feminist Foreign Policy. Die beiden werden darüber sprechen, ob der Hass gegen meinungsstarke Frauen System hat.



Was das Engagement für Dekarbonisierung mit den eigenen Kindern und Kindeskindern zu tun hat, darüber spricht Andreas Obrecht, langjähriger „Im Gespräch“-Moderator und Soziologe, mit Christian Rakos (23. Jänner). Der Physiker und Präsident der World Bioenergy Association beschäftigt sich mit der Nutzung von Bioenergie in Entwicklungsländern, die im Gegensatz zu den Industrieländern eine weitgehende Abhängigkeit von fossilen Energieträgern noch vermeiden können.



Birgit Dalheimer, gebürtige Wienerin, ist seit 1998 in der Wissenschaftsredaktion von Ö1. Die studierte Molekulargenetikerin hat von der aktuellen Wissenschaft über „Dimensionen“, „Radiokolleg“, „Salzburger Nachtstudio“ bis zu „Im Gespräch“ für fast alle Reihen der Redaktion Sendungen gestaltet. Sie moderiert Diskussionen und Veranstaltungen. Für „Im Gespräch“ war sie mehrfach interimistisch verantwortlich. Zuletzt hat sie das wöchentliche „Dimensionen“-Magazin geleitet. 2018 erhielt sie den Staatspreis für Wissenschaftspublizistik.



Armin Wolf, geboren 1966 in Innsbruck, moderiert seit 2002 die „ZIB 2“ und ist stellvertretender Chefredakteur im ORF-Newsroom. Der promovierte Politologe arbeitet seit seiner Matura für den ORF. Er war Politikredakteur in Radio und Fernsehen, USA-Korrespondent, Redaktionsleiter und Verantwortlicher für die Social-Media-Kanäle der „Zeit im Bild“. Gemeinsam mit dem Politologen Peter Filzmaier gestaltet er seit 2022 den populären ZIB 2/FM4-Podcast „Der Professor und der Wolf“. Er ist Autor mehrerer Bücher, zuletzt 2024 als Mitherausgeber von „Praktischer Journalismus“. Für seine Interviews wurde er vielfach ausgezeichnet, u. a. mit dem Robert-Hochner- und dem Axel-Corti-Preis und 2019 als „Europäischer Journalist des Jahres“.



Mari Lang, geboren 1980 in Eisenstadt, ist seit 2001 beim ORF, u. a. als Moderatorin bei FM4, als Moderatorin und Redakteurin bei Ö1 oder im Fernsehen als Präsentatorin der ORF-Sportnachrichten. Seit 2020 ist die studierte Kommunikationswissenschafterin, Vortragende zu „Gender Equality“-Themen und Moderatorin Host des erfolgreichen Podcast „Frauenfragen“, in dem sie Männer mit Fragen konfrontiert, die normalerweise nur Frauen zu hören bekommen. Dafür wurde sie u. a. mit dem „Ö3 Podcast-Award“ ausgezeichnet.



Andreas Obrecht, geboren 1961 in Wien, ist habilitierter Soziologe mit mehr als 30-jähriger universitärer Lehrerfahrung und Forschungen im Südpazifik, in Subsahara-Afrika und Himalaya-Staaten. Er leitet zwei Forschungskooperationsprogramme mit Universitäten und wissenschaftlichen Einrichtungen in 25 außereuropäischen Ländern (APPEA und Africa-UniNet). Seit 1992 ist er freier Ö1-Mitarbeiter, seit 2017 als Gastgeber von „Punkt eins“ und „Im Gespräch“. Er hat zahlreiche wissenschaftliche und literarische Bücher geschrieben.