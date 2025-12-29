„Bewusst gesund“ über die Auswirkungen von gesünderer Ernährung, mehr Bewegung und weniger Alkohol auf die Lebergesundheit

Wien (OTS) -

Dr. Christine Reiler präsentiert im ORF-Gesundheitsmagazin „Bewusst gesund“ am Samstag, dem 3. Jänner 2026, um 17.30 Uhr in ORF 2 und auf ORF ON folgende Beiträge:

Kleine Ursache – große Wirkung: Eine Blase am Fuß mit fatalen Folgen

Eine scheinbar harmlose Blase am Fuß kann unter Umständen ernste Folgen haben. „Bewusst gesund“ zeigt eine ungewöhnliche Geschichte. Die Ausgangslage kennt jede:r – man hat neue Schuhe, diese sind ein wenig zu eng und reiben die Haut an der Ferse so lange, bis dort eine Blase entsteht. Im Normalfall verheilt diese und verursacht keine weiteren Beschwerden. Bei Martin Mosler allerdings ist eine derartige Blase nicht verheilt, es kam zu einer Blutvergiftung im Knöchel. Die gefährlichen Keime haben schließlich den Knorpel im Sprunggelenk zersetzt, sodass der Mann kaum noch gehen konnte. Nur ein sehr erfahrener Fuß-Spezialist konnte dem Mann helfen – durch eine optimal angepasste Sprunggelenksprothese kann er heute sogar wieder Stiegen steigen. Gestaltung: Christian Kugler

Studiogespräch: Veganuary – veganer Start ins neue Jahr

Der Jänner ist der Monat der guten Vorsätze – man kennt den „Dry January“, bei dem Menschen auf Alkohol verzichten, und auch der „Veganuary“ erfreut sich wachsender Beliebtheit. Gemeint ist damit der vierwöchige Versuch, rein pflanzlich zu essen. Ob aus gesundheitlichen, ethischen oder ökologischen Motiven: Die Bewegung lädt dazu ein, den eigenen Lebensstil bewusster zu gestalten. „Vegan-Doc“ Dr. Markus Kolm thematisiert die gesundheitlichen Aspekte. Er gibt praktische Hinweise für alle, die den „Veganuary“ erstmals ausprobieren, und Empfehlungen zu wichtigen Nährstoffen, zur Lebensmittelauswahl sowie zu typischen Anfängerfehlern, die sich leicht vermeiden lassen.

Alles, was die Leber liebt

Die Gesundheit steht bei vielen ganz oben auf der Prioritätenliste. Doch ein Organ bekommt dabei oft zu wenig Aufmerksamkeit, obwohl es täglich Schwerstarbeit leistet: die Leber. Sie entgiftet, speichert Nährstoffe und sorgt dafür, dass der Stoffwechsel rund läuft. „Bewusst gesund“ zeigt, wie stark die typischen Neujahrsvorsätze – gesündere Ernährung, mehr Bewegung und weniger Alkohol – direkt mit der Lebergesundheit zusammenhängen, und gibt Beispiele, wie man dieses wichtige Organ unterstützen kann. Leberfreundliche Kochrezepte inklusive. Gestaltung: Stefanie Zupan

„Bewusst gesund“-Tipp zum Thema Multiples Myelom

Bei einem Multiplen Myelom verändern sich die Plasmazellen im Knochenmark krankhaft und vermehren sich unkontrolliert. Im Alltag wird die Krankheit deshalb auch „Knochenmarkkrebs“ genannt. Das Multiple Myelom ist eine chronische Erkrankung, die noch nicht heil-, aber gut behandelbar ist. Welche Warnsignale es für eine frühe Diagnose geben könnte und welche Therapien gegen diese Erkrankung in Aussicht sind, erläutert Prof. Dr. Siegfried Meryn.

Gipfelsieg – mit neuer Lunge auf den Großglockner

Die Lunge ist – nach Niere und Leber – das in Österreich am dritthäufigsten transplantierte Organ. Ein weltweit führendes Zentrum für diesen Eingriff ist das AKH Wien, wo 100 bis 120 Lungentransplantationen pro Jahr durchgeführt werden. Trotz Einschränkungen – wie die lebenslange Medikamenteneinnahme – haben sich sowohl Lebenserwartung als auch Lebensqualität von Menschen mit transplantierter Lunge im Laufe der Jahre deutlich verbessert. „Wenn es keine Komplikationen gibt, können Transplantierte durchaus die Leistungsfähigkeit von Gesunden erreichen und ein nahezu normales Leben führen“, sagt der Leiter des Reha-Zentrums, der den Salzburger Berni Kaut nach dessen Lungentransplantation betreut. Eine schwere Covid-Infektion hatte die Lunge des heute 46-Jährigen so stark geschädigt, dass nur noch eine Transplantation sein Leben retten konnte. Berni Kaut nahm sich vor: „Wenn ich das alles überlebe, gehe ich auf den Großglockner.“ Sein Gipfelsieg steht für ihn sinnbildlich für sein zweites Leben. Gestaltung: Vroni Brix