  • 29.12.2025, 11:11:33
  • /
  • OTS0053

Hans Nolte, langjähriger Geschäftsführer der Hannover Marketing & Tourismus GmbH (HMTG), geht in den Ruhestand

Hans Nolte, langjähriger Geschäftsführer der Hannover Marketing & Tourismus GmbH // Weiterer Text über ots und www.presseportal.de/nr/42831 / Die Verwendung dieses Bildes für redaktionelle Zwecke ist unter Beachtung aller mitgeteilten Nutzungsbedingungen zulässig und dann auch honorarfrei. Veröffentlichung ausschließlich mit Bildrechte-Hinweis.
Hannover (OTS) - 

Hans Nolte legt die Geschäftsführung der Hannover Marketing & Tourismus GmbH (HMTG) zum Jahreswechsel nieder und verabschiedet sich in den Ruhestand. Der 63-Jährige wäre 2026 auf 24 Jahre Geschäftsführer-Tätigkeit bei der HMTG gekommen. Zum Abschied richtet Hans Nolte persönliche Worte an die Mitarbeitenden der HMTG: "Ich wünsche dem gesamten Team alles Gute für die kommenden Aufgaben und weiterhin erfolgreiches Arbeiten."

Mit dem Abschied von Hans Nolte geht die alleinige Geschäftsführung der HMTG auf Christian Katz über, der seit November 2024 Teil der Geschäftsführung ist.

Rückfragen & Kontakt

Ela Windels
Hannover Marketing & Tourismus GmbH
Vahrenwalder Straße 7
30165 Hannover
0511 - 123490-26
presse@hannover-marketing.de

OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT | EUN

Bei Facebook teilen
Bei X teilen
Bei LinkedIn teilen
Bei Xing teilen
Bei Bluesky teilen

Stichworte

Channel

So erreichen Sie uns

APA-Comm GmbH
Laimgrubengasse 10
1060 Wien, Österreich

PR-Desk Support
Tel. +43 1 36060-5310

APA-Salesdesk
Tel. +43 1 36060-1234

Services

PR-Desk
APA-OTS-Video
APA-Fotoservice
Cookie-Präferenzen


OTS-App
Bild mit den Logo und Schriftzug vom Google Play Store
Bild mit den Logo und Schriftzug von Apples App Store
Channels

Politik
Wirtschaft
Finanzen
Chronik
Kultur
Medien
Karriere
Tourismus

Bleiben Sie informiert

OTS-Mailabo
APA-Blog


Newsletter Abonnieren
© 1997 - 2025 APA-Comm GmbH und der jeweilige Aussender. Alle Rechte vorbehalten.
Hilfe / Datenschutz / Impressum / Offenlegung / AGB / Cookie-Präferenzen / Copyright