Reminder: AVISO: Sicherheit zum Jahreswechsel
Mit Innenminister Karner, Staatssekretär Leichtfried, Landespolizeivizepräsident Csefan sowie Vertreter aller vier Rettungsorganisationen, 30. Dezember 2025, 10 Uhr, Platz Am Hof
Lokalaugenschein bei den Vorbereitungen zum Jahreswechsel mit Innenminister Gerhard Karner, Staatssekretär Jörg Leichtfried, Landespolizeivizepräsident Dieter Csefan, der Präsidentin des Wiener Samariterbunds Susanne Drapalik, dem stellvertretenden Leiter der Rettungs- und Ambulanzdienste beim Roten Kreuz Wien Dimitris Nagl sowie Vertretern weiterer Einsatzorganisationen.
Wann: 30. Dezember 2025, 10 Uhr
Wo: Platz Am Hof, 1010 Wien - Treffpunkt vor dem mobilen Einsatzcontainer
Medienvertreterinnen und -vertreter sind zu diesem Termin herzlich eingeladen.
Hinweis: Eine Tonangel ist erforderlich.
