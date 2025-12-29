Prosit 2026 – mit dem ORF ins neue Jahr

Wien (OTS) -

Der ORF wünscht einen guten Rutsch ins neue Jahr! Am 31. Dezember 2025 stehen ORF 1, ORF 2, ORF III, 3sat und ORF ON ganz im Zeichen des Jahreswechsels und laden ein zum Mitfeiern, Mitsingen und Mitlachen:

ORF 1 – Silvesterknaller mit Niavarani und Co.

Am letzten Tag des Jahres 2025 öffnen ORF 1 und ORF ON noch einmal den Vorhang für den „Schlageranfall mit Niavarani und Gernot“: Michael Niavarani, Viktor Gernot, dessen Band „Best Friends“ und die drei stimm- und schauspielgewaltigen Damen aus dem Simpl-Ensemble, Katharina Dorian, Jennifer Frankl und Ariana Schirasi-Fard, präsentieren am Mittwoch, dem 31. Dezember, um 20.15 Uhr einen 90-minütigen Fernsehabend zum Mitschunkeln und Mitlachen mit einer Mischung aus Gesang, Doppelconférencen und Sketches. Gernot Kulis und Omar Sarsam machen die Stadthalle anschließend um 21.45 Uhr bereit für das „Kabarettgipfel – Best of“: Das Publikum erwarten Highlights um schräge Essgewohnheiten, Skifahren früher und heute, das Leben zwischen Jugend und Alter, gescheiterte Beziehungen und skurrile Hobbys. Für beste Unterhaltung sorgt eine hochkarätige Besetzung um Martin Frank, Klaus Eckel, Berni Wagner, Malarina, Viktor Gernot, Thomas Stipsits, Lukas Resetarits, Andreas Vitásek, Eva Maria Marold, Martina Schwarzmann, Alex Kristan und Gery Seidl. Nach dem Silvester-Kult-Programm mit Familie Sackbauer um 22.40 Uhr in „Ein echter Wiener geht nicht unter: Jahreswende“ steht traditionell das „Dinner for One – Der neunzigste Geburtstag“ (23.40 Uhr) auf dem ORF-1-Programm.

ORF 2 – Hitfeuerwerk mit zahlreichen Stars

Nach dem großen Erfolg im vergangenen Jahr gibt es eine Zugabe: Florian Silbereisen startet auch heuer mit dem „Silvester-Schlagerbooom 2026 live – Die Wunderlichtershow!“ am 31. Dezember um 20.15 Uhr live in ORF 2 und auf ORF ON ins neue Jahr. Schon seit Monaten laufen die Vorbereitungen – die Basketballarena des FC Bayern in München verwandelt sich einmal mehr in ein funkelndes und glitzerndes Wunderlichtermeer für die große Silvesterparty-Eurovisionsnacht gemeinsam mit ARD und SRF. Der Showmaster feiert mit Roland Kaiser, Maite Kelly, Unheilig, 80er-Kultstar Samantha Fox, Howard Carpendale, Pietro Basile, Heinz Rudolf Kunze, Nicole, DJ Ötzi, Ben Zucker, Andy Borg und Vincent Gross sowie weiteren Stars und Überraschungen.

Um 0.00 Uhr markieren durchgeschaltet in ORF 1 und ORF 2 „Pummerin & Feuerwerk“ den Jahreswechsel: Traditionell begleitet eine Tanzeinlage des Wiener Staatsballetts zu den Klängen des Donauwalzers das TV-Publikum schwungvoll ins neue Jahr.

ORF III – Ganztägiges Pointenfeuerwerk mit Comedy-Highlights, „Die Fledermaus“ live-zeitversetzt aus der Staatsoper, Silvester-Countdown

Als Höhepunkt des Silvesterabends in ORF III steht um 20.15 Uhr die live-zeitversetzte Übertragung von Johann Strauss’ Operettenhit „Die Fledermaus“ aus der Wiener Staatsoper auf dem Programm, die unter der musikalischen Leitung von Markus Poschner mit u. a. Jonas Kaufmann als Eisenstein, Diana Damrau als Rosalinde und Michael Niavarani als Gerichtsdiener Frosch hochkarätig besetzt ist.

Das Jahr 2025 lässt ORF III aber bereits ab 8.30 Uhr mit einem ganztätigen Pointenwerk aus Kleinkunst und Kabarett humorvoll ausklingen. Den Auftakt macht „Aida Loos – Arbeitsloos“, gefolgt von weiteren komödiantischen Highlights wie „Weinzettl & Rudle – 5-Sterne-Beziehung & andere Märchen“ (9.30 Uhr), „Lukas Resetarits: Rückspiegel“ (10.35 Uhr), „Die Tafelrunde – Der Jahresrückblick“ (11.40 Uhr), „Düringer und Resetarits: Silvestergala“ (13.00 Uhr), „Andreas Vitásek: My Generation“ (13.50 Uhr), „Angelika Niedetzky: Marathon“ (15.00 Uhr), „Lukas Resetarits: 70er – leben lassen“ (16.00 Uhr), „Gery Seidl – Mein Leben, ein Fest!“ (17.20 Uhr) und „Thomas Stipsits – Zwischen Stinatz und Olymp“ (18.40 Uhr). Nach der Übertragung der „Fledermaus“ leitet die Sendung „Gery Seidl – Die besten TV-Momente“ (23.05 Uhr) den anschließenden „ORF III Silvestercountdown“ (23.55 Uhr) mit Ani Gülgün-Mayr und Peter Fässlacher sowie den prominenten Mitwirkenden des Operettenereignisses ein.

3sat – Pop around the clock: Musikalisch ins neue Jahr

Den Jahreswechsel 2025/26 feiert 3sat erneut mit dem beliebten Konzertmarathon „Pop around the clock“ – am 31. Dezember ab 6.55 Uhr. Auf dem Programm stehen Konzertauftritte internationaler Stars ‒ viele davon als Erstausstrahlung ‒ darunter: Pink Floyd: Pulse (1994), Bruce Springsteen: Live in Dublin (2006), Raye: My 21st Century Symphony (2023), Whitney Houston: The Concert for a New South Africa (1994), Rihanna: Loud – Live at the O2 (2011) oder Usher: Rendezvous in Paris (2024).