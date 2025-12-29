  • 29.12.2025, 10:59:02
„Im Sitzen zur Erleuchtung“ – „kreuz & quer nah dran“-Porträt eines Zen-Priesters

Am 4. Jänner um 12.35 Uhr in ORF 2 und auf ORF ON

Wien (OTS) - 

Seit zehn Jahren leitet der US-Amerikaner Kigen Osho, mit bürgerlichen Namen William Ekeson, das Bodhidarma Zendo in Wien. Nach einer strengen Ausbildung am Mount Baldy Zen Center in Kalifornien gründete er in Hollywood eine Meditationsgruppe, an der auch viele Prominente teilnahmen. Als das Hollywood Zen Center am Sunset Boulevard schön langsam Fahrt aufnahm, wurde er jedoch nach Österreich gerufen. Anfangs fiel es ihm nicht leicht, Kalifornien für immer zu verlassen, nicht nur der Sonne, sondern auch der Menschen wegen, die er im Laufe der Zeit kennengelernt hat. Darunter Leonard Cohen, der bereits lange vor Kigen Osho den Zen-Buddhismus für sich entdeckt hatte. Beide wurden von Kyozan Joshu Sasaki Roshi ausgebildet, jenem Zen-Meister, der die sogenannte Rinzai-Zen-Linie, eine strenge Form des Zen-Buddhismus, in die USA und somit als erster in den Westen gebracht hat.

Mittlerweile liebt Kigen Osho es, in Wien zu leben und zu lehren: „Ich bin sehr glücklich, es war eine der besten Entscheidungen, die ich je getroffen habe.“ Und auch seine Schüler und Schülerinnen schätzen ihn sehr. Für viele ist er wie ein Trainer, der Anleitungen fürs Leben gibt. „Sitzen und Atmen und die Gedanken ohne Bewertung vorbeiziehen zu lassen, das ist Zen-Buddhismus“, so Kigen Osho. Im Jahr 2025 ist das Berg-Zendo, das Zen Retreat Center auf der Hohen Wand, nach japanischem Vorbild und unter der Leitung von Kigen Osho renoviert worden. Kein Geringerer als Leonard Cohen hat den Umbau mitfinanziert. In „kreuz & quer nah dran: Im Sitzen zur Erleuchtung: Porträt eines Zen-Priesters“ gibt Gudrun Lamprecht am Sonntag, dem 4. Jänner 2026, um 12.35 Uhr in ORF 2 und auf ORF ON nicht nur Einblicke in das Leben eines Zen-Priesters, sondern taucht auch tiefer in die Welt des Zen-Buddhismus ein.

