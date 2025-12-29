Neue Einsätze für „Die Chefin“ im ORF: Katharina Böhm ermittelt 2026 in ihrem 100. Fall

Wien (OTS) -

Vera Lanz und ihr Team übernehmen wieder! Ab Freitag, dem 2. Jänner 2026, steht wöchentlich um 20.15 Uhr in ORF 2 und auf ORF ON ein neuer TV-Fall für „Die Chefin“ auf dem Programm – und auch ein Jubiläum wird gefeiert: Mit der dritten neuen Episode der ORF/ZDF-Krimireihe mit dem Titel „Schattenkrieger“ übernimmt Katharina Böhm am 16. Jänner bereits zum 100. Mal als Leiterin der Münchner Mordkommission einen Fall. Gemeinsam mit Kriminalhauptkommissar Paul Böhmer (Jürgen Tonkel) und Kriminalkommissar Korbinian Kirchner (Jonathan Hutter) löst sie auch diesen auf ihre Art.

Mehr zum Inhalt der sieben neuen Folgen:

„Die Chefin: Blutschuld“ (2. Jänner, 20.15 Uhr, ORF 2, ORF ON)

Kurz vor seiner Festnahme wird der mutmaßliche Kidnapper Uwe Schäfer in seiner Wohnung erschossen. Schäfer soll den neunjährigen Sohn des einflussreichen Unternehmers Konstantin von Murrer (Philipp Moog) entführt haben. Obwohl alles auf Mord hindeutet, stuft die Staatsanwaltschaft Schäfers Tod als Suizid ein und beschränkt sich auf die Suche nach dem entführten Buben. Hauptkommissarin Vera Lanz weiß nicht, wem sie in diesem heiklen Fall trauen kann.

„Die Chefin: Mittel zum Zweck“ (9. Jänner, 20.15 Uhr , ORF 2, ORF ON)

In einem Wald nahe München wird der Klimaaktivist Jonas Hoffmann (Nikolaj Maximilian Klinger) erschlagen aufgefunden. Seine Leiche weist auch ältere Wundmale auf. Offenbar ist der junge Mann vor Kurzem heftig verprügelt worden. Zur Tatzeit hat die Alarmanlage von Familie Falkenbach angeschlagen, die in der Nähe des Leichenfundorts wohnt. Gernot Falkenbach (Marcus Grüsser) ist Vorsitzender eines Konzerns, über den Hoffmann recherchiert hatte. Aber auch innerhalb der Umweltschutz-Gruppe gab es erhebliche Spannungen.

„Die Chefin: Schattenkrieger“ (16. Jänner, 20.15 Uhr, ORF 2, ORF ON) – der 100. Fall

Ein Jahr nach seiner Flucht aus Russland wird der Dissident Lew Maganow (Konstantin Frolov) erschossen. Er hinterlässt eine schwangere Frau, die mit ihm über die Türkei in den Westen entkommen konnte. Kommissarin Vera Lanz verdächtigt den russischen Geheimdienst und ordnet eine gründliche Überprüfung aller Kontakte des Ehepaares an. Geprüft werden ebenso hasserfüllte Online-Kommentare und Drohungen sowie Lews letzte Arbeitsstätte. Aber auch die Flüchtlingshelferin Sabine Hübner (Doris Schretzmayer) gerät ins Visier der Kripo.

„Die Chefin: Die von der anderen Seite“ (23. Jänner, 20.15 Uhr, ORF 2, ORF ON)

Der 16-jährige Adil Assam (Mochles Nassery) wird in der Nähe der elterlichen Wohnung tot aufgefunden. Adil ist an einem Stich in die Hauptschlagader verblutet. Wie das Team von Vera Lanz herausfindet, hatte der bisher unbescholtene Bursche am Vorabend nach einem Streit ein Tabakgeschäft überfallen. Offenbar wollte er schnell zu Geld kommen. Seltsamerweise hat die Besitzerin des Kiosks die Straftat nicht gemeldet. Während die polizeilichen Ermittlungen andauern, ereignet sich ein weiterer Todesfall.

„Die Chefin: Falsche Schlange“ (30. Jänner, 20.15 Uhr, ORF 2, ORF ON)

Fast ein Jahr nach dem Mord an Unternehmensberater Marius Troy (Jörg Kunze) wird seine ehemalige Mandantin Karen Ott (Amal Keller) wegen des dringenden Verdachts auf Totschlag im Affekt von der Staatsanwaltschaft der Prozess gemacht. Auf Empfehlung von Troy hatte Ott ihr Firmenimperium vorschnell verkauft, obwohl sie es eigenhändig sanieren hätte können. Ott fühlte sich schlecht beraten und soll dem Opfer gedroht haben. Vera Lanz ist jedoch nicht restlos von Otts Schuld überzeugt.

„Die Chefin: Wer bin ich?“ (6. Februar, 20.15 Uhr, ORF 2, ORF ON)

Ein Mann läuft orientierungslos über die Straße. Neben ihm brennt ein Auto. Als im Wrack eine verkohlte Leiche entdeckt wird, rückt das Team von Vera Lanz an. Bei der ermordeten älteren Dame handelt es sich um Ingrid Bach (Carla Becker), eine Umwelt-Aktivistin, die wegen Sabotageakten sogar schon einmal im Gefängnis war. Im Altersheim hatte sie sich ein Studio eingerichtet und als Influencerin gearbeitet. In Verdacht gerät Bachs genervter Nachbar Michael Onduro (Daniel Friedrich). Doch auch Bachs Tochter Johanna (Proschat Madani) war schlecht auf sie zu sprechen.

„Die Chefin: Hardliner“ (13. Februar, 20.15 Uhr, ORF 2, ORF ON)

Ein Anschlag eines Motorradfahrers auf Staatssekretär Thomas Faber (Thomas Unger), der eine restriktive Polizeireform befürwortet, missglückt. Kurz darauf stürzt ein Mitglied des Biker-Clubs „Black Order“ vom Dach eines Hochhauses. Als klar wird, dass der Verstorbene nicht gesprungen sein kann, weil er schon vor dem Sturz tot war, wittert Hauptkommissarin Vera Lanz einen Zusammenhang mit dem gescheiterten politischen Attentat. Schnell bekommt der Fall jedoch eine völlig neue, viel brisantere Dimension.