- 29.12.2025, 10:45:32
- /
- OTS0046
FMK: Silvester, Sekt und Social Media – 65,5 Mio. Gigabyte via Smartphones in nur 24 Stunden
Neuer Daten-Rekord erwartet: Zu Silvester 2025/26 fast so viel wie im ganzen Jahr 2012 / Österreichs Mobilfunknetze hochstabil / Alle Notrufnummern auf einen Blick
Die Silvesternacht bringt auch diesmal ein digitales Rekord-Feuerwerk: Insgesamt 65.493.000 Gigabyte an mobilen Daten werden – so schätzt das Forum Mobilkommunikation - diesmal rund um den Jahreswechsel via Mobilfunkstationen übertragen.
Damit beträgt das Datenvolumen in nur 24 Stunden schon fast so viel wie 2012 im ganzen Jahr. Da wurden gesamt rund 70 Mio. Gigabyte über die österreichischen Mobilfunknetze übertragen.
Haupttreiber sind Videocalls in HD-Qualität und das Teilen von Fotos und Videos auf den sozialen Medien und auf den Messaging-Diensten.
Ausreichende Kapazitätsreserven dank 5G
Rund 20.000 Mobilfunkstationen sorgen bundesweit für eine flächendeckende, leistungsfähige Mobilfunkversorgung. Damit sind die Netze auch der starken Belastung zu Silvester gewachsen, was auf den nahezu abgeschlossenen Ausbau von 5G-Systemen zurückzuführen ist.
Auch bei Vollauslastung: Euro-Notruf 112 hat immer Vorrang
Auch wenn Österreichs Mobilfunknetze hochstabil sind, kann ein Ausfall einzelner Sendeanlagen nie ausgeschlossen werden. Für den Fall, dass eine der bekannten Notrufnummern nicht erreichbar ist, empfiehlt es sich, auch im Inland den Euro-Notruf 112 zu wählen, sofern das eigene Heimnetz nicht verfügbar ist.
Der Euro-Notruf kann über jedes erreichbare Mobilfunknetz abgesetzt werden: Er wird vom System automatisch erkannt und priorisiert. Selbst bei Vollauslastung wird eine Verbindung hergestellt, indem nicht priorisierte Verbindungen gegebenenfalls verlangsamt oder getrennt werden.
Grundsatz: Den richtigen Notruf wählen
Unabhängig davon gilt jedoch: Im Notfall sollte immer der jeweils richtige Notruf (Feuerwehr: 122, Polizei: 133, Rettung: 144) gewählt werden, insbesondere bei medizinischen Notfällen, da bereits während der Ingangsetzung der Rettungskette durch speziell ausgebildete Fachkräfte telefonisch zur Ersten Hilfe angeleitet wird.
Das Wählen des Euro-Notruf 112 ist nur dann sinnvoll, wenn es Probleme mit dem eigenen Mobilfunknetz gibt.
Diese Notrufnummern sollte man auswendig kennen
Alle dreistelligen Notrufe sind kostenfrei und können auch mit Prepaid-Karten ohne Guthaben angerufen werden. Alle Nummern werden ohne Vorwahl gewählt
112 Euro-Notruf
122 Feuerwehr
133 Polizei
144 Rettung
SMS an 0800 133 133 Gehörlosennotruf
Stiller Notruf: Die App „DEC112“ ist sowohl auf Google Play als auch im App Store verfügbar.
Weitere wichtige Notrufnummern, die immer kostenfrei und ohne Guthaben angerufen werden können:
128 Gasgebrechen (Gasnotruf)
140 Bergrettung
141 Ärztenotdienst
142 Telefonseelsorge
147 Rat auf Draht Notruf für Kinder, für Jugendliche und deren Bezugspersonen
