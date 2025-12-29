FMA-Bericht: Pensionskassen und Vorsorgekassen wachsen im 3. Quartal weiter

Wien (OTS) -

Die österreichischen Pensionskassen und Betrieblichen Vorsorgekassen haben im 3. Quartal 2025 ihr verwaltetes Vermögen ausgebaut. Dies geht aus den heute veröffentlichten Berichten der Finanzmarktaufsicht (FMA) zur Quartalsentwicklung hervor. Die FMA ist vorbereitet auf die von der Bundesregierung im kommenden Jahr geplanten Schritte zur Attraktivierung der betrieblichen Altersvorsorge.

Derzeit haben rund 24% der unselbständig Erwerbstätigen in Österreich Anspruch auf eine Leistung aus einer Pensionskasse. Diese Zahl ist in den vergangenen Jahren kaum angewachsen. In die Betrieblichen Vorsorgekassen zahlen hingegen alle Beschäftigten im Rahmen der „Abfertigung Neu“ ein. Die Bundesregierung hat nun beschlossen, den Zugang zur betrieblichen Altersvorsorge zu verbreitern, indem die Möglichkeit geschaffen wird, Guthaben aus der Abfertigung Neu in eine Pensionskasse zu übertragen – ein sogenannter Generalpensionskassenvertrag. Zusätzliche Reformschritte für Pensions- und Vorsorgekasse sind geplant.

„Wir begrüßen die von der Bundesregierung geplante Attraktivierung der betrieblichen Altersvorsorge“, so FMA-Vorständin Mariana Kühnel. „In diesem Bereich schlummert großes Potenzial – für die Altersvorsorge und den gesamten österreichischen Kapitalmarkt und für alle Beschäftigten, die für die Pension zusätzlich vorsorgen wollen.“ Die FMA hat bereits heuer die Aufsicht für die betriebliche Altersvorsorge zusammengelegt und arbeitet an weiteren Schritten, um die Reform der zweiten Säule des Pensionssystems zu unterstützen, so Kühnel.

Im dritten Quartal stieg das Vermögen der Pensionskassen im Vergleich zum Vorquartal um 3,5% und stand Ende September bei Ꞓ 29,6 Milliarden. Die Anzahl der Anwartschafts- und Leistungsberechtigten war mit rund 1,12 Millionen Personen kaum verändert. Die Zahl derjenigen, die eine Pensionsleistung beziehen, stieg leicht auf 157.417 oder 14% der gesamten Berechtigten an.

Bei den Vorsorgekassen wuchs das Vermögen um 4,2% gegenüber Ende Juni, auf einen neuen Rekordstand von Ꞓ22,9 Milliarden Ende September 2025. Die Anzahl der Anwartschaften (inklusive Mehrfachanwartschaften bei verschiedenen BVK aufgrund von Arbeitgeberwechseln) stieg leicht auf 11,37 Millionen.

Q3 2025 Q2 2025

Pensionskassen

Verwaltetes Vermögen Ꞓ29,6 Mrd. Ꞓ28,6 Mrd. +3,5%

Anwartschafts- und

Leistungsberechtigte 1,122 Mio. 1,120 Mio. +0,2%

Veranlagungsperformance +3,32% -0,12% +2,42% (1-9/25)

Vorsorgekassen

Verwaltetes Vermögen Ꞓ22,9 Mrd. Ꞓ22,0 Mrd. +4,2%

Anwartschaften 11,37 Mio. 11,29 Mio. +0,7%

(Mehrfachzählung)

Veranlagungsperformance +1,85% +0,73% +2,20% (1-9/25)