Kostenloser Tausch von Lewa-Banknoten bei der OeNB

Bulgarien führt am 1. Jänner 2026 den Euro ein

Wien (OTS) - 

Die Oesterreichische Nationalbank (OeNB) freut sich, Bulgarien als jüngstes und 21. Mitglied im Eurosystem begrüßen zu dürfen. Nachdem Bulgarien alle Konvergenzkriterien zur Einführung des Euro als gesetzliches Zahlungsmittel erfüllt hatte, konnte der 1. Jänner 2026 als Zeitpunkt für die Ablöse der nationalen Währung – des bulgarischen Lew – durch die europäische Gemeinschaftswährung festgelegt werden.

Der Wechselkurs wurde unwiderruflich auf 1,95583 BGN für 1 EUR fixiert (ISO-Code: BGN; Plural: Lewa). Ab 1. Jänner 2026 können nun die rund 6,5 Mio. Einwohner:innen Bulgariens und darüber hinaus selbstverständlich auch Besucher:innen aus anderen Ländern in Bulgarien mit dem Euro bezahlen. Insbesondere der Wegfall des Währungsumtauschs und der damit verbundenen Spesen und Gebühren sowie die erhöhte Preistransparenz sind wesentliche Verbesserungen.

Im Rahmen der Euro-Einführung tauscht die OeNB vom 2. Jänner bis 2. März 2026 all jene bulgarischen Lewa-Banknoten gebührenfrei in Euro, die derzeit in Bulgarien gesetzliches Zahlungsmittel sind. Von diesem Tausch ausgenommen sind bulgarische Münzen, alte Banknotenserien ohne gesetzlichen Zahlungsmittelstatus sowie auch 1- und 2-Lewa-Banknoten aus der Banknotenserie des Jahres 1999, da diese ebenfalls in Bulgarien nicht mehr gesetzliches Zahlungsmittel sind.

Pro Transaktion bzw. pro Person und Tag ist der Umtausch auf einen Betrag von 2.000 BGN limitiert.

Der Lewa-Euro-Tausch kann während der Öffnungszeiten an den OeNB-Kassen in Wien und Innsbruck durchgeführt werden:

Wien
Otto-Wagner-Platz 3, 1090 Wien
Mo – Fr: 08:00–12:00 Uhr und 13:00–15:00 Uhr

Innsbruck
Adamgasse 2, 6020 Innsbruck
Mo – Fr: 08:00–12:00 Uhr und 13:00–15:00 Uhr

Rückfragen & Kontakt

Oesterreichische Nationalbank
Pressesprecherin
Mag.a Marlies Schroeder, MiM
Telefon: (+43-1) 404 20-6900
E-Mail: marlies.schroeder@oenb.at
Website: https://www.oenb.at

OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT | ONB

