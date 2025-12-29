Lotto: Doppeljackpot – am Silvester-Mittwoch warten 2 Millionen Euro

Wien (OTS) -

Mit einem Doppeljackpot geht es Richtung Silvester. Und nicht nur das, eine „Extra-Million“ wartet ebenfalls bei der kommenden Ziehung auf die Lotto-Fans.

Da es niemand schaffte, die sechs Richtigen von Sonntag zu erraten, wurde aus dem Jackpot ein Doppeljackpot. Rund zwei Millionen Euro gibt es im Solofall für den richtigen Sechsertipp. Zudem wartet eine zusätzliche Gewinnmöglichkeit auf die Spielteilnehmer:innen: Unter allen Lotto Tipps, die an zumindest einer der Ziehungen vom 24. bis 31. Dezember mitgespielt haben bzw. noch mitspielen, wird einmal eine Million Euro extra ausgespielt.

Die drei Fünfer mit Zusatzzahl wurden zuletzt zweimal in Oberösterreich und einmal in Wien getippt. Einer der oberösterreichischen Gewinne und der Wiener Gewinn wurden mit Quicktipps erzielt, beiden fehlte die Zahl 22 zum Sechser, der zweite oberösterreichische Gewinn geht auf das Konto eines Normalscheines, hier wäre es die Zahl 17 gewesen, die den Jackpot geknackt hätte. Rund 29.000 Euro macht es nun für jeden der drei Glückspilze.

LottoPlus

Auch bei LottoPlus gab es am Sonntag keinen Sechser. Die Gewinnsumme des ersten Ranges wurde wieder dem zweiten Rang zugeschlagen, und so erhielten 63 Fünfer jeweils 3.680 Euro.

Joker

Die Joker Ziehung endete mit zwei Gewinnen im ersten Rang. Den Jackpot teilen sich nun ein burgenländischer EuroMillionen Normalschein und ein oberösterreichischer EuroMillionen Quicktipp – bzw. ihre Besitzer:innen. Die Ausbeute: je mehr als 148.000 Euro.

Die Ziehung am Mittwoch moderiert Evelyn Vysher.

Die Quoten zu Lotto, LottoPlus und Joker der Ziehung von Sonntag, 28. Dezember 2025, sind unter folgendem Link abrufbar: https://bit.ly/Lotto-Zahlen