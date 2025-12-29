Neßler/Grüne: Mütter nicht länger mit Kinderbetreuung allein lassen – echte Entscheidungsfreiheit braucht flächendeckende Betreuung

Wien (OTS) -

„Die aktuellen Zahlen zeigen: Immer weniger Kinder werden geboren, Frauen bekommen später Kinder und viele Paare entscheiden sich ganz gegen Nachwuchs. Die persönliche Entscheidung, ob jemand Kinder bekommt, wird jedoch durch politische Versäumnisse erschwert. Gerade beim schleppenden Ausbau der Kindergartenplätze gilt in Österreich viel zu oft das Motto: Die Mama wird’s schon richten“, hält Barbara Neßler, Familiensprecherin der Grünen, fest.

„In ganz Österreich, aber besonders im ländlichen Raum, gibt es weiterhin zu wenig leistbare, gut erreichbare und ganztägige Kinderbetreuung. Und das, obwohl das Geld für den Ausbau da wäre“, so Neßler. Die von türkis-grün bereitgestellte Kindergarten-Milliarde wird von einigen Bundesländern bis heute nicht ausgeschöpft. Die Folgen sind laut der Grünen Familiensprecherin eindeutig: „Viele Kindergärten sperren zu Mittag zu oder haben nur wenige Stunden offen – Vollzeit arbeiten ist damit für viele Eltern unmöglich. Und dann sind es fast immer die Mütter, die ihre Arbeitszeit reduzieren.“

Familienministerin Claudia Plakolm betonte heute, es sei eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe, ein familienfreundliches Klima zu schaffen, in dem man gerne eine Familie gründe. „Dem stimme ich zu – aber ein familienfreundliches Klima entsteht nicht durch Pressekonferenzen und Ankündigungen, sondern durch verlässliche Kinderbetreuung vor Ort. Die Familienministerin soll den Druck auf die Landeshauptleute verstärken, damit diese endlich in die Gänge kommen“, entgegnet Neßler.

„Seit Jahren ist klar, was es braucht. Trotzdem hängt es noch immer vom Wohnort ab, ob Eltern einen passenden Platz finden“, kritisiert Neßler. „Wir Grüne haben deshalb einen Drei-Punkte-Plan für verlässliche Kinderbetreuung vorgelegt.“

Die drei Punkte im Detail: