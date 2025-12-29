  • 29.12.2025, 10:22:32
  • /
  • OTS0039

BELVEDERE überschreitet die Zwei-Millionen-Schwelle

Die Besuchszahlen des Belvedere wuchsen in den letzten zehn Jahren um 60 Prozent.

Wien (OTS) - 

Heute haben die drei Standorte des Belvedere (Oberes Belvedere, Unteres Belvedere, Belvedere 21) erstmals die Zwei-Millionen-Schwelle an Besucher*innen überschritten und verzeichnen ein Wachstum von neun Prozent im Vergleich zum Vorjahr. Die Besuchszahlen sind damit in den letzten zehn Jahren um 60,5 Prozent gewachsen. Den größten Beitrag leistete dazu das Obere Belvedere mit rund 1,6 Millionen Besucher*innen, das mit großem Abstand das meistbesuchte Kunstmuseum Österreichs bleibt.

Mit einem Besucher*innenrekord in der Geschichte des Museums und jährlich steigenden Gästezahlen wird das anhaltend hohe Interesse deutlich. Dieses bestätigt die Attraktivität unserer Angebote und unterstreicht zugleich die zentrale Bedeutung des zukünftigen Visitor Center im Oberen Belvedere, das wesentlich dazu beitragen wird, auch bei wachsender Nachfrage ein qualitativ hochwertiges Besuchserlebnis sicherzustellen, erklären Generaldirektorin Stella Rollig und Wolfgang Bergmann, wirtschaftlicher Geschäftsführer.

Pressefotos des Belvedere finden Sie HIER.

Diese Ausstellungen erwarten das Publikum 2026 im Belvedere: https://www.belvedere.at/ausstellungen-zukunft

Rückfragen & Kontakt

Belvedere Public Relations
Petra Fuchs
Telefon: +43 (01) 795 57-177
E-Mail: presse@belvedere.at
Website: https://www.belvedere.at

OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT | BEL

Bei Facebook teilen
Bei X teilen
Bei LinkedIn teilen
Bei Xing teilen
Bei Bluesky teilen

Stichworte

Channel

So erreichen Sie uns

APA-Comm GmbH
Laimgrubengasse 10
1060 Wien, Österreich

PR-Desk Support
Tel. +43 1 36060-5310

APA-Salesdesk
Tel. +43 1 36060-1234

Services

PR-Desk
APA-OTS-Video
APA-Fotoservice
Cookie-Präferenzen


OTS-App
Bild mit den Logo und Schriftzug vom Google Play Store
Bild mit den Logo und Schriftzug von Apples App Store
Channels

Politik
Wirtschaft
Finanzen
Chronik
Kultur
Medien
Karriere
Tourismus

Bleiben Sie informiert

OTS-Mailabo
APA-Blog


Newsletter Abonnieren
© 1997 - 2025 APA-Comm GmbH und der jeweilige Aussender. Alle Rechte vorbehalten.
Hilfe / Datenschutz / Impressum / Offenlegung / AGB / Cookie-Präferenzen / Copyright