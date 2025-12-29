BELVEDERE überschreitet die Zwei-Millionen-Schwelle

Wien (OTS) -

Heute haben die drei Standorte des Belvedere (Oberes Belvedere, Unteres Belvedere, Belvedere 21) erstmals die Zwei-Millionen-Schwelle an Besucher*innen überschritten und verzeichnen ein Wachstum von neun Prozent im Vergleich zum Vorjahr. Die Besuchszahlen sind damit in den letzten zehn Jahren um 60,5 Prozent gewachsen. Den größten Beitrag leistete dazu das Obere Belvedere mit rund 1,6 Millionen Besucher*innen, das mit großem Abstand das meistbesuchte Kunstmuseum Österreichs bleibt.

Mit einem Besucher*innenrekord in der Geschichte des Museums und jährlich steigenden Gästezahlen wird das anhaltend hohe Interesse deutlich. Dieses bestätigt die Attraktivität unserer Angebote und unterstreicht zugleich die zentrale Bedeutung des zukünftigen Visitor Center im Oberen Belvedere, das wesentlich dazu beitragen wird, auch bei wachsender Nachfrage ein qualitativ hochwertiges Besuchserlebnis sicherzustellen , erklären Generaldirektorin Stella Rollig und Wolfgang Bergmann, wirtschaftlicher Geschäftsführer.

