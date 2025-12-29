Twin City Liner fährt 2025 neues Rekordergebnis ein

Wien (OTS) -

Der Twin City Liner der Central Danube, ein gemeinsames Unternehmen der Wien Holding und der Raiffeisenlandesbank NÖ-Wien, erfreut sich weiterhin großer Beliebtheit. Im Jahr 2023 war mit 176.000 verkauften Tickets das bis dahin beste Ergebnis in der Geschichte des einzigartigen Schnellkatamarans verzeichnet worden. Dieser Rekord wurde im Jahr 2025 noch übertroffen.

„Der Twin City Liner ist eine fixe Größe im Tourismusangebot der Stadt Wien. Kurz vor Saisonende können wir ein neues Rekordergebnis vermelden. Über 187.000 Tickets konnten abgesetzt werden. Dies entspricht einer Auslastung von mehr als 69 % in der laufenden Saison. „Damit trägt der Twin City Liner auch heuer wieder wesentlich zum wirtschaftlichen Erfolg der Gesellschafter bei“, erklärt Kurt Gollowitzer, Geschäftsführer der Wien Holding.

„Es macht sich insbesondere in wirtschaftlich herausfordernden Zeiten bezahlt, dass wir mit der Investition in ein neues Schiff den Grundstein für die Fortsetzung der Erfolgsgeschichte des Twin City Liners gelegt haben. Mehr als 187.000 verkaufte Tickets sind ein sensationelles Ergebnis. Diesem Trend folgend erweitern wir unser Angebot in der Saison 2026 auf insgesamt 1.326 Fahrten“, freut sich Reinhard Karl, Generaldirektor-Stellvertreter und Kommerzkunden-Vorstand der Raiffeisenlandesbank Niederösterreich-Wien.

Silvester in Bratislava – die Twin City Liner Silvesterfahrt

Alle, die zu Silvester etwas ganz Besonderes erleben wollen, haben in diesem Jahr wieder die Möglichkeit: Der Twin City Liner bringt Interessierte am 31. Dezember 2025 in nur 75 Minuten Fahrzeit von Wien in die slowakische Donaumetropole, die sich an diesem Abend in eine Partymeile für alle Generationen verwandelt. Schon an Bord werden die Passagier*innen mit ausgesuchten Köstlichkeiten und einem Glas Sekt verwöhnt. Achtung: Es sind nur noch Restplätze vorhanden! Die Preise für die Silvesterfahrt starten – je nach Kategorie – bei EUR 99,-. Buchung online unter www.twincityliner.com oder telefonisch unter +43 1 904 88 80.

Saison 2026 bereits buchbar

In die reguläre Saison 2026 startet der Twin City Liner am 20. März mit bis zu sechs Fahrten täglich. Bereits ab 7. Februar stehen jeweils samstags und sonntags die beliebten Winterfahrten auf dem Programm. Besonders interessant zum Shoppen: Alle Geschäfte haben in Bratislava auch sonntags geöffnet.

2026 gibt es wieder zahlreiche Aktionen, die eine Reise mit dem Twin City Liner besonders attraktiv machen. Auf jeder Fahrt werden die streng limitierten „Red Tickets“ um nur EUR 25,- pro Person und Strecke angeboten. Gleich zu Beginn der Saison gibt es die Familienwochen für alle Fahrten. Zwei Kinder/Jugendliche fahren kostenlos in Begleitung eines Erwachsenen. Und auch der so beliebte „Super Dienstag“ ist wieder im Angebot. Jeden Dienstag erhalten Senior*innen, Studierende, Präsenz- und Zivildiener 50 % Ermäßigung auf den regulären Ticketpreis.

