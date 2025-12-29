Österreichische Post präsentiert ihre neue Mobilfunkmarke "YELLLOW"

Wien (OTS) -

Die Österreicher*innen erwartet im neuen Jahr auch eine neue Mobilfunkmarke: Mit April 2026 startet die Post ihr eigenes Mobilfunkangebot als Anbieterin im Netz von A1. Kurz vor dem Jahreswechsel stellt sie nun den Namen und die Positionierung ihrer neuen Mobilfunkmarke vor: YELLLOW ist einfach, flexibel und verlässlich – damit verbindet die Marke die digitale Welt mit der Nähe und Servicequalität der Post.

Das Logo der neuen Mobilfunkmarke der Post ist mit den drei „l“ im Namen an die Empfangsbalken auf Handydisplays angelehnt und fügt sich neben Post und bank99 in das gelbe Markenuniversum der Grundversorgerin ein. YELLLOW ist das neue und unkomplizierte „Hallo, wir sind für dich da!“ in der Welt der österreichischen Telekommunikation.

Walter Oblin, Generaldirektor, Österreichische Post AG: „ YELLLOW erfüllt einen zentralen Wunsch der Österreicher*innen und sorgt zugleich für ein Alleinstellungsmerkmal, mit dem wir uns am heimischen Mobilfunkmarkt abheben: persönliche Beratung in Verbindung mit attraktiven Preisen. Ab April 2026 bieten wir daher in rund 1.700 Postfilialen und Postpartnern ein attraktives Mobilfunk- und Internetangebot an, und zwar ohne komplizierte Verträge, aber mit dem Service, das unsere Kund*innen von uns erwarten. Damit setzen wir ein klares Zeichen für Innovation und Kund*innennähe im österreichischen Telekommunikationsmarkt. “

Während viele Anbieter*innen entweder auf Discount-Image oder komplexe Premium-Pakete mit Vertragsbindung setzen, bietet YELLLOW eine klare Alternative:

Attraktive Tarife ohne Vertragsbindung

Einfache, leicht verständliche Angebote

Persönliche Beratung am Schalter bei rund 1.700 Postfilialen und Postpartnern

Verlässliche Netzqualität eines großen Anbieters

YELLLOW: Werte und Markenidentität

Die neue Mobilfunkmarke der Österreichischen Post steht für Verlässlichkeit, Flexibilität und Nähe. Unterstützt und legitimiert durch die Post als Muttermarke, garantiert YELLLOW ein unkompliziertes Kund*innenerlebnis ohne Vertragsbindung und mit persönlicher Beratung. YELLLOW ist die Mobilfunkmarke am Puls der Zeit, präsentiert sich aber bewusst nicht wie ein Start-up: Die Angebote sind intuitiv, leicht verständlich und an den tatsächlichen Bedürfnissen der Österreicher*innen orientiert.