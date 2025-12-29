FPÖ – Berger: „Diese Regierung treibt Familien bewusst in die Kinderlosigkeit – Geburtenkollaps ist hausgemacht!

Wien (OTS) -

Als „alarmierendes Armutszeugnis für die schwarz-rot-pinke Verlierer-Koalition“ bezeichnete heute die FPÖ-Familiensprecherin NAbg. Ricarda Berger die Veröffentlichung der Studie „Familien in Zahlen“. Der erneute Rückgang der Geburtenrate sei kein Zufall, sondern die direkte Folge einer Politik, die an den Bedürfnissen der eigenen Bevölkerung vorbeigehe.

„Wenn die Familienministerin diesen historischen Geburten-Tiefstand auf ‚persönliche Entscheidungen‘ reduziert, ist das nichts anderes als ein Ausweichen vor der eigenen Verantwortung. Die Realität ist: Rekordteuerung, explodierende Wohnkosten und eine erdrückende Steuerlast haben ein Klima der Zukunftsangst geschaffen, in dem sich immer weniger junge Österreicher eine Familie leisten können“, so Berger.

Statt gezielt Familien zu entlasten, würden Milliarden an Steuergeld in die Asylindustrie und ideologisch motivierte Gender-Projekte fließen. „Diese Prioritätensetzung ist ein Verrat an all jenen Familien, die tagtäglich ums Auskommen kämpfen“, kritisierte Berger.

Besonders besorgniserregend sei die demografische Entwicklung. „Die Fertilitätsrate österreichischer Frauen ist auf 1,22 gesunken. Anstatt gegenzusteuern, versuchen die Systemparteien den Geburtenrückgang durch eine verfehlte Zuwanderungspolitik zu kaschieren und nehmen damit eine nachhaltige Veränderung der Bevölkerungsstruktur billigend in Kauf“, warnte Berger.

„Notwendig sind massive steuerliche Entlastungen für Familien, ein echtes Familiensplitting, leistbares Wohnen sowie ein sofortiges Ende des teuren Genderwahns. Es ist höchste Zeit, dass die Politik wieder die Interessen der eigenen Familien und Kinder in den Mittelpunkt stellt, bevor Österreich endgültig in eine demografische Sackgasse geführt wird“, forderte Berger.