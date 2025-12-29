Neue „Ö1 Essay“-Reihe „Lob des Alltags“ ab 2. Jänner: zwölf Texte ausgewählt und kommentiert von Karl-Markus Gauß

Wien (OTS) -

Im „Ö1 Essay“ (freitags, 11.05 Uhr) startet am 2. Jänner eine zwölfteilige Reihe: Schriftsteller Karl-Markus Gauß hat Texte zum Thema „Lob des Alltags“ ausgewählt und kommentiert diese – zu hören jeweils jeden ersten Freitag im Monat im „Ö1 Essay“.

Das Leben fühlt sich manchmal an, als hätte man jeden Tag aufs Neue einen gleichförmigen Reigen an lästigen Pflichten und langweilen Banalitäten zu absolvieren. Denn der Alltag, meint der Schriftsteller Karl-Markus Gauß, stehe im schlechten Ansehen, den Menschen vom eigentlichen Leben, von der Freiheit, vom Fest fernzuhalten. Es sei, als nötige er uns dazu, alle Tage zu warten: auf den Dienstschluss, auf das Wochenende, auf den Urlaub, auf die Pension. Karl-Markus Gauß versucht dieser Haltung ein Lob des Alltags entgegenzusetzen. Die täglichen Routinen nehmen schließlich den überwiegenden Teil unserer Lebenszeit ein. Mit ausgewählten literarischen Texten von Schriftstellerkollegen und -kolleginnen macht sich Karl-Markus Gauß im „Ö1 Essay“ auf, „die Welt alle Tage neu zu entdecken, die Schönheit des Unscheinbaren zu fassen und die Würde des wenig Beachteten zu erfahren“. Zum Auftakt der Reihe am Freitag, den 2. Jänner hat er dafür „Grenzland Zwischenland“, Erkundungen von Ilse Helbich ausgewählt. Das Programm von Ö1 im Detail ist abrufbar unter https://oe1.orf.at/.