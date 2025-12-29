WKÖ-Danninger: „Startschuss für Entbürokratisierung ist erfolgt“

Wien (OTS) -

Die Regierung hat Wort gehalten und das Anfang Dezember vorgestellte Bürokratie-Abbaupaket rasch in die Umsetzung gebracht - zumindest den ersten Teil davon. „Wie wir immer wieder betonen, ist Bürokratie-Abbau kein Sprint, sondern ein Marathon. Umso erfreulicher ist es, dass der Startschuss recht rasch geschehen ist“, sagt Jochen Danninger, Generalsekretär der Wirtschaftskammer Österreich (WKÖ).

Jene Teile, welche die Gewerbeordnung betreffen, sind nun in Begutachtung gegangen. Diese läuft bis 13. Februar 2026. Konkret sollen dadurch Verfahren beschleunigt, digitale Unterlagen statt Zettelwirtschaft ermöglicht sowie Betriebsnachfolgen erleichtert werden.

So ersetzt beispielsweise ein One-Stop-Shop bei Genehmigungsverfahren das bisher oft nötige Behörden-Hopping. Die Errichtung von PV-Anlagen und E-Ladestationen wird laut Gesetz genehmigungsfrei; der nachträgliche Einbau von Lüftungs- und Klimaanlagen löst künftig bei Bagatellanlagen keine umfassende Genehmigungspflicht mehr aus. Und auch die Betriebsnachfolge wird durch eine von drei auf fünf Jahre verlängerte Übergangsfrist (Grace Period) erleichtert, wovon rund 3.000 Familienbetriebe im Jahr profitieren.

„Der Bürokratie-Aufwand ist für Österreichs Betriebe nicht mehr zu stemmen. Deshalb ist es entscheidend, dass die Erleichterungen so rasch wie möglich im unternehmerischen Alltag ankommen. Der Auftakt ist gemacht: Jetzt gilt es, entschlossen zu bleiben und das Tempo beizubehalten“, so Danninger abschließend. (PWK560/PAT)