  • 29.12.2025, 09:14:32
  • /
  • OTS0017

ÖVP-Fraktionsführer Hanger: Lokalaugenschein ist Polit-Show auf Kosten der Steuerzahler

Wer Fakten will, muss nur die Medienverfahren lesen

Wien (OTS) - 

“Abgeordnete sind keine Tatort-Ermittler und Walter Rosenkranz ist nicht Chefermittler der SOKO Wachau”, stellt der ÖVP-Fraktionsführer im Untersuchungsausschuss, Andreas Hanger, klar.

Besonders scharf kritisiert Hanger die Kosten und die Ressourcenbindung, die der angekündigte Lokalaugenschein samt parlamentarischer Delegation und Medienandrang auslöst: “Das ist kein kleiner Lokaltermin – das ist ein Großaufwand. Organisation, Logistik, Begleitpersonal, Koordination vor Ort – und zusätzlich umfangreiche sicherheitspolizeiliche Maßnahmen wegen des erwartbaren Medienrummels. Das bindet Kräfte über Stunden, im Zweifel über den ganzen Tag, und produziert Zusatzkosten, die am Ende die Steuerzahlerinnen und Steuerzahler zu tragen haben.”

“Was soll dieser Lokalaugenschein 27 Monaten nach dem Todesfall an Erkenntnisgewinn bringen?”, fragt Hanger und betont, dass es andere, seriösere Wege gebe, sich einen Überblick über den Sachverhalt in der Causa Pilnacek zu verschaffen: “Man braucht lediglich die Protokolle der Medienverfahren gegen die Zack Media GmbH durchzuarbeiten. Die Ergebnisse dieser Gerichtsverfahren können eindeutiger nicht sein.” Hanger verweist darauf, dass zentrale Erzählungen aus dem Umfeld von ZackZack/Peter Pilz, die dann in weiterer Folge von der FPÖ übernommen worden sind, vor Gericht bereits gescheitert seien: So wurde die Zack Media GmbH nach Entscheidung des Oberlandesgerichts Wien in einem Medienverfahren wegen übler Nachrede zu 8.000 Euro Entschädigung an einen Chefinspektor verpflichtet – inklusive Urteilsveröffentlichung.

Zudem verurteilte das Landesgericht für Strafsachen Wien die Zack Media GmbH erstinstanzlich zu insgesamt 57.000 Euro Entschädigung, verbunden mit Widerruf, Urteilsveröffentlichung sowie der Anordnung der Einziehung des Pilnacek-Buches.

Hanger fordert volle Transparenz über den Ressourceneinsatz: “Wie groß ist die Delegation? Wie viele Kräfte werden gebunden? Welche Zusatzaufwendungen entstehen für Parlament und Exekutive – und wer verantwortet das?” Aufklärung sei wichtig, betont Hanger, “aber wer Steuergeld und Polizeikräfte für ein mediales Event verplant, handelt unverhältnismäßig und verantwortungslos”. (Schluss)

Rückfragen & Kontakt

Pressestelle des ÖVP-Parlamentsklubs
Telefon: +43 1 401 10-4439 bzw. +43 1 401 10-4432
Website: http://www.oevpklub.at

OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT | VPK

Bei Facebook teilen
Bei X teilen
Bei LinkedIn teilen
Bei Xing teilen
Bei Bluesky teilen

Stichworte

Channel

So erreichen Sie uns

APA-Comm GmbH
Laimgrubengasse 10
1060 Wien, Österreich

PR-Desk Support
Tel. +43 1 36060-5310

APA-Salesdesk
Tel. +43 1 36060-1234

Services

PR-Desk
APA-OTS-Video
APA-Fotoservice
Cookie-Präferenzen


OTS-App
Bild mit den Logo und Schriftzug vom Google Play Store
Bild mit den Logo und Schriftzug von Apples App Store
Channels

Politik
Wirtschaft
Finanzen
Chronik
Kultur
Medien
Karriere
Tourismus

Bleiben Sie informiert

OTS-Mailabo
APA-Blog


Newsletter Abonnieren
© 1997 - 2025 APA-Comm GmbH und der jeweilige Aussender. Alle Rechte vorbehalten.
Hilfe / Datenschutz / Impressum / Offenlegung / AGB / Cookie-Präferenzen / Copyright