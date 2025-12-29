WK Wien: Jahreswechsel bringt starke Umsätze im Handel, gute Buchungslage in Hotels und volle Lokale

Wien (OTS) -

Die Tage zwischen Weihnachten und dem Jahreswechsel bringen der Wiener Wirtschaft kräftige Impulse: Hotels und Gastronomiebetriebe melden eine gute Auslastung, auch im Wiener Handel laufen die Geschäfte auf Hochtouren weiter, da zahlreiche Menschen ihre Gutscheine und Geldgeschenke einlösen – und manches muss auch umgetauscht werden.

Handel profitiert von Gutscheinen, Umtausch und Silvester-Einkäufen

„Auch nach Weihnachten ist im Handel viel los, sowohl was die Kundenfrequenz als auch die Umsätze angeht“, sagt Margarete Gumprecht, Obfrau der Sparte Handel in der Wirtschaftskammer Wien. „Die Menschen haben Zeit und die gute Shoppinglaune hält auch nach den Feiertagen an. Zwischen zehn und 15 Prozent des gesamten Weihnachtsumsatzes im Wiener Handel werden zwischen Stefanitag und Silvester erzielt.“

Die aktuelle Umfrage der KMU Forschung Austria im Auftrag der WK Wien zeigt: Vier von zehn Wienern (42 Prozent) geben an, diese Tage für persönliche Besorgungen zu nutzen. Rund 15 Prozent lösen Weihnachtsgutscheine ein, 11 Prozent geben geschenktes Geld aus, etwa 6 Prozent tauschen Geschenke um. „Rund eine halbe Million Gutscheine mit einem durchschnittlichen Wert von 150 Euro wurden zu Weihnachten verschenkt. Allein daraus ergibt sich ein Gesamtvolumen von etwa 74 Millionen Euro. Diese Gutscheine werden nun schrittweise eingelöst und stellen für viele Betriebe einen entscheidenden Umsatzfaktor zum Jahresabschluss dar“, so Gumprecht.

„Auch für die Wiener Tourismuswirtschaft ist die Zeit um den Jahreswechsel enorm wichtig, zum Jahreswechsel werden so gut wie alle 42.000 Gästezimmer der Stadt vergeben sein, die Tische in der Gastronomie ebenso gut gebucht“, berichtet Dominic Schmid, Spartenobmann für Tourismus und Freizeitwirtschaft in der Wirtschaftskammer Wien: „Wien ist zu Weihnachten und um Silvester ein besonders attraktives Reiseziel.“ Gleichzeitig ist in der Gastronomie viel los: Wienerinnen und Wiener sowie Gäste aus dem In- und Ausland nutzen die freie Zeit für Restaurant- und Lokalbesuche: „Der Jahresausklang ist für viele Betriebe ein wichtiger wirtschaftlicher Höhepunkt, gerade bevor es dann im Jänner traditionell etwas ruhiger wird.“

Silvesterfeiern stärken Nachfrage in Handel und Gastronomie

Zusätzliche Impulse bringen die bevorstehenden Silvesterfeierlichkeiten: 66 Prozent der Wienerinnen und Wiener feiern den Jahreswechsel und geben im Schnitt 80 Euro pro Person aus. Im Handel werden vor allem Lebensmittel und Getränke, Glücksbringer, Feuerwerksartikel sowie neue Outfits gekauft. Auch die Gastronomie profitiert: Während 51 Prozent Silvester zu Hause verbringen und 25 Prozent bei Freunden oder Familie feiern, entscheiden sich 12 Prozent für ein Lokal oder eine Bar. Rund zehn Prozent besuchen den Wiener Silvesterpfad, sieben Prozent planen einen Ball, ein Konzert oder einen Theater- bzw. Opernbesuch. „Neben den Wienerinnen und Wienern sind auch viele Touristinnen und Touristen in der Stadt, die das vielfältige Angebot rund um den Jahreswechsel nutzen. Das sorgt für zusätzliche Wertschöpfung im Handel, in der Hotellerie und in der Gastronomie“, fasst Schmid zusammen.