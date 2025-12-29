Kein Silvester ohne Sekt: Mit preisrunter.at die günstigsten Angebote finden

Linz (OTS) -

Laut Schlumberger Sektreport trinken an Silvester neun von zehn Menschen in Österreich zumindest ein Glas Sekt. Oft wird das prickelnde Getränk als Glücksbringer zur Feier mitgenommen, um das alte Jahr zu verabschieden und das neue zu begrüßen. Für die Feier im Freien eignen sich besonders Piccolo Flaschen. Auch alkoholfreier Sekt gewinnt an Bedeutung.



Mit der von der AK Oberösterreich unterstützten Plattform preisrunter.at kann man kostenbewusst Sekt einkaufen ohne von Supermarkt zu Supermarkt zu hetzen oder alle Flugblätter zu studieren. Die Plattform für Lebensmittel und Drogerieartikel ermöglicht Konsument:innen den vollen Überblick über die aktuellen Produktpreise, Rabatte oder Aktionen. Sie eignet sich sowohl für den Wocheneinkauf als auch für das gezielte Suchen nach Sonderangeboten.



Und so einfach funktioniert es: Auf preisrunter.at wird unter „Produktsuche“ der Begriff „Sekt“ eingegeben. Die aktuellen Preise folgen im Nu. Wer nur Angebote möchte, tippt „Sekt Aktion“ ins Suchfeld ein. Wer noch gezielter einen Preisüberblick für seinen Lieblingssekt erhalten will, sucht einfach direkt nach Namen oder Marke des Produkts.



Aktuelle Beispiele mit der Produktsuche „Sekt“:



Spar:

Schlumberger Sekt Sparkling 0,2 l: 5,49 Euro

Hochriegel Sekt Trocken 0,75 l: 6,99 Euro (ab 2 Fl. 3,99 Euro/Fl.)

Henkell Sekt Alkoholfrei 0,75 l: 7,69 Euro (ab 2 Fl. 4,99 Euro/Fl.)

Billa:

Schlumberger Sekt Sparkling 0,2 l: 3,59 Euro (statt 4,79 Euro)

Hochriegel Sekt Trocken 0,75 l: 6,99 Euro (ab 3 Fl. 3,74 Euro/Fl.)

Henkell Sekt Alkoholfrei 0,75 l: 7,69 Euro (ab 3 Fl. 3,74 Euro/Fl.

Hofer:

Stolzenfels Trocken 0,75 l: 1,99 Euro

Ganz egal, welcher Sekt bei Ihnen zum Jahresausklang ins Glas kommt: Die Arbeiterkammer Oberösterreich wünscht allen Arbeitnehmer:innen und Konsument:innen einen guten Start in ein erfolgreiches neues Jahr.