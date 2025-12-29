ÖAMTC-Staukalender 2026 online – Übersicht der verkehrsreichen Tage im neuen Jahr

Wien (OTS) -

Alljährlich sammeln die ÖAMTC-Mobilitätsinformationen verkehrsrelevante Informationen für den Staukalender. So auch heuer. Der Staukalender 2026 steht ab 01.01.2026 unter www.oeamtc.at/staukalender zur Verfügung. Hinein fließen jährlich Informationen wie europaweite Ferientermine, Infos zu Großveranstaltungen sowie Infos zu verkehrsrelevanten Baustellen ein. Die daraus resultierenden Verkehrsflüsse werden dann von den Clubexpert:innen im Kartenmaterial verortet, um möglichst genaue Prognosen des Verkehrsaufkommens zu erstellen.

Zwtl.: Start ins neue Jahr

Das neue Jahr beginnt mit dem Rückreiseverkehr aus dem Winterurlaub. Am ersten Wochenende 2026 begeben sich Österreicher, Tschechen und Slowaken auf die Heimreise, was im Osten des Bundesgebiets zu starkem Verkehrsaufkommen führen wird. Am zweiten die Bayern, wodurch Verzögerungen vor allem am Fernpass (B179), aber auch im Raum Innsbruck und der Tauern Autobahn (A10) unausweichlich sein werden. An den Autobahn-Grenzstellen Kufstein-Kiefersfelden (A12) und Walserberg (A1) wird es wegen Kontrollen zu Wartezeiten kommen.

Regional wird es wegen Sportveranstaltungen zu starkem An- und Abreiseverkehr kommen. Diesbezüglich seien vor allem die Jännerrallye im Raum Freistadt (OÖ, 02.-04.01.), zwei Springen der Vierschanzentournee (Innsbruck, 04.01. und Bischofshofen, 06.01), sowie der Nachtslalom der Damen in Flachau (Sbg, 13.01.) erwähnt.

Zwtl.: Durchfahrtssperren in Tirol und Vorarlberg

Wie schon in den letzten Jahren gelten auch in der Wintersaison Fahrverbote für den Ausweichverkehr entlang der Haupttransitrouten. Die ersten traten schon ab 20. Dezember letzten Jahres in Tirol und Vorarlberg in Kraft. Die Maßnahmen werden in den Bezirken Kufstein, Reutte, Imst, Schwaz und dem Großraum Innsbruck exekutiert. In Vorarlberg werden auf der Arlberg Schnellstraße (S16) an verkehrsreichen Samstagen Ab- und Auffahrtsverbote verhängt, sowie optional Durchfahrtssperren ausgerufen. Salzburg verzichtet diesen Winter auf Abfahrtssperren entlang der Tauern Autobahn (A10). Man rechnet durch den Wegfall der Tunnelbaustellen mit weniger Stauaufkommen.

Zwtl.: Ferientermine – moderater Pfingsttermin

Der Pfingstsonntag fällt dieses Jahr auf den 24. Mai. „Ein moderater Termin – gute zwei Wochen früher als letztes Jahr“, weiß ÖAMTC-Staubeobachter Herbert Thaler. „Der Termin und der Wegfall der Tunnelbaustellen auf der A10 werden in Salzburg zu einem entspannteren Verkehrsablauf als 2025 führen. “ Trotzdem bleibt das Pfingstwochenende ein Gradmesser für den zu erwartenden Sommerreiseverkehr. Ab- und Durchfahrtssperren entlang der Tauern Autobahn (A10) sind angekündigt. Deshalb wird Herbert Thaler von seinem Staumotorrad aus wieder den Verkehrsfluss beobachten.

Die Sommerferien in Österreich beginnen gestaffelt an den ersten beiden Juliwochenenden. Dabei wird der Ferienbeginn im Osten, am 4.Juli, erfahrungsgemäß noch verhalten, der Ferienbeginn im Westen, am 11.Juli, schon stärker ausfallen. Der Höhepunkt des Sommerreiseverkehrs wird an den ersten beiden Augustwochenenden erwartet, die Bayern starten am 1.August in den Urlaub. “Fest steht, dass es über den Sommer wieder Abfahrts- und Durchfahrtssperren entlang der Hauptreiserouten in Salzburg, Tirol und Vorarlberg geben wird. Inwieweit der Verkehrsfluss schon mit dem neuen Staumanagement-System auf der A10 gelenkt werden kann, wird sich weisen”, so Thaler.

Der Trend zur Nebensaison wird sich laut ÖAMTC-Mobilitätsinformationen bei der Urlaubsrückreise auswirken. Diese hat sich in den letzten Jahren immer weiter in den September verschoben. Auch 2026 rechnet man mit den letzten Wellen in Richtung Norden erst Ende September. Das gleichzeitige Ferienende in sechs österreichischen Bundesländern und in Bayern, am 13.9., wird aller Voraussicht nach das verkehrsreichste in der Rückreisesaison.

Zwtl.: ÖAMTC Reiseservice, die ideale Reisebegleitung

„Zusätzlich zum Staukalender bieten wir auch 2026 auf unserer Webseite www.oeamtc.at/reiseservice jede Menge Neuigkeiten aus beliebten Urlaubsländern an“, so Erika Dworak, Leiterin des ÖAMTC Reise- und Mobilitätsservice. „Wir zeigen z. B. auf, welche Änderungen auf Reisende durch die Euro-Einführung in Bulgarien ab 1.1.2026 zukommen, wir informieren über die bevorstehende Einführung der eMaut auf Kroatiens Autobahnen ab Herbst 2026 und vieles mehr.

Die ideale Reisebegleitung für alle Urlaubsreisen 2026 ist aber die neue „Meine Reise“-App des Clubs, kostenlos und exklusiv für Mitglieder verfügbar. So hat man alle wichtigen Infos stets griffbereit zur Hand.“

Zwtl.: Verkehrsrelevante Baustellen

“Nach der Hangrutschung auf der Süd Autobahn (A2) bei Pinkafeld werden die Sanierungsmaßnahmen noch bis ins Frühjahr hinein dauern. Der einspurige Gegenverkehrsbereich und die Dauerbaustelle an der Luegbrücke auf der Brenner Autobahn (A13) bilden zwei Staupunkte zu Jahresbeginn”, so die ÖAMTC-Mobilitätsinformationen. “Mit derzeitigem Stand bleiben den Autofahrern 2026 im Reiseverkehr aber langdauernde einspurige Baustellenbereiche im übergeordneten Straßennetz erspart. Baustellen sollten damit das Staugeschehen im Urlauberverkehr wie schon 2025 wenig beeinflussen. Die genauen Bauprogramme der Asfinag bleiben aber noch abzuwarten.“

In Wien wird die Großbaustelle auf der Süd-Ost Tangente (A23) zwischen Knoten Prater und Handelskai bis September für Verzögerungen im Berufsverkehr sorgen.

Zwtl.: Großveranstaltungen

Regional werden wieder Großveranstaltungen zu Verzögerungen im Verkehrsfluss bei der An- und Abreise sowie zu Straßensperren führen. Dazu zählen Marathon-Veranstaltungen.

Schon am 12.April wird es wegen des Linz-Marathons nicht nur zur Sperre der Mühlkreis Autobahn (A7) kommen, auch viele Verbindungen im niederrangigen Straßennetz sind betroffen. Großräumiges Ausweichen wird angeraten.

Eine Woche später, am 19.April, erfolgen wegen des ViennaCityMarathons Verkehrsbehinderungen im Wiener Stadtgebiet. Die Autobahnverbindungen, insbesondere die Zu- und Abfahrt zum Flughafen Schwechat, bleiben aber erfahrungsgemäß störungsfrei.

Der Marathon in Salzburg folgt am 17.Mai. Die verkehrsrelevanten Marathon-Läufe in der Wachau (13.9) und Graz (11.10.), finden nach den Sommerferien statt.

Sportbegeisterte werden sich auch die Ironman-Veranstaltungen in St. Pölten (31.5.), am Wörthersee (14.6.) und der Region Zell am See-Kaprun (30.8.) nicht entgehen lassen. Dabei kommt es zu großräumigen Straßensperren auf den Radstrecken.

Für junge und junggebliebene Musikliebhabende sind die Festivals „Nova Rock“ (Nickelsdorf, 11.-14.6), „Electric Love“ (Salzburgring, 9.-11.7.) und „Frequency“ (St. Pölten, 20.-22.8) in den Veranstaltungskalender einzutragen. Über ideale Zu- und Abfahrtsrouten und -zeiten sowie Parkmöglichkeiten wird der Club informieren. Die ÖAMTC-Pannenhilfe wird eigene Stützpunkte vor Ort einrichten und/oder die Präsenz im Umkreis der Veranstaltungsgelände verstärken.

Zwtl.: Motorsportveranstaltungen

„Mit der „Jännerrallye“ beginnt das österreichische Motorsportjahr wieder im Raum Freistadt. Von 2.-4.Jänner kommt es dabei regional zu Straßensperren“, informiert der Generalsekretär der Austrian Motorsport Federation (AMF) Michael Fehlmann. Weitere Termine der österreichischen Rallye Staatsmeisterschaft sind die Rebenland Rallye (13.-14.3.) im Raum Leutschach (Stmk), die Lavanttal-Rallye (17.-18.4) im Raum Wolfsberg (Ktn) und die Rallye Weiz (16.-18.7) (Stmk). Auch für das Bergrennen am Rechberg im Raum Tulwitz (Stmk), ein FIA-Europameisterschaftslauf vom 24.-26. 4, werden Straßenabschnitte gesperrt.

Die Publikums-Highlights im Motorsport werden in Spielberg am Red Bull Ring stattfinden. Mit Zeitverlusten auf der Murtal Schnellstraße (S36) ist beim Formel1-Rennen am 28. Juli und beim MotoGP am 20. September zu rechnen. Der Formel 1 GP in Ungarn wird am Wochenende vom 24.-26. Juli an der Grenze in Nickelsdorf (A4) zu Staus führen.

