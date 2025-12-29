Freiwillig für Wien: Neues Jahr, gute Vorsätze – Füreinander da sein

Wien (OTS) -

Zum Jahreswechsel setzen viele Wiener*innen gute Vorsätze. Wer im neuen Jahr Zeit, Energie oder Teamgeist teilen möchte, findet mit „Freiwillig für Wien“ passende Möglichkeiten, sich ehrenamtlich zu engagieren.

Die digitale Plattform unter wien.gv.at/freiwillig ist ein Angebot der Stadt Wien von Die Helfer Wiens und bietet mit einer auf die persönlichen Bedürfnisse zugeschnittenen Suchfunktion eine Orientierungshilfe für ehrenamtliches Engagement. Organisationen erstellen ihre Profile, stellen Informationen über ihre Arbeit bereit und können spezifische Möglichkeiten für ehrenamtliche Mitarbeit anbieten.

„Mit der Plattform Freiwillig für Wien stärken wir gezielt ehrenamtliches Engagement und damit den Zusammenhalt in unserer Stadt. Jeder Einsatz leistet einen Beitrag für die Gemeinschaft und macht Wien sozial stark“, betont Finanzstadträtin Barbara Novak.

Per Mausklick erfahren Interessierte, wo sie gebraucht werden und was zu ihnen passt. Dies schafft eine Win-Win-Situation, bei der sowohl die Organisationen als auch die Freiwilligen profitieren können.



Wie finden Interessierte passende Angebote?

Interessierte geben auf der Plattform an, in welchem Bereich sie helfen möchten, wann sie Zeit haben und wo sie sich gerne engagieren möchten. Die Plattform liefert dann passende Angebote von Organisationen, die Hilfe benötigen. Für die Suche ist keine Registrierung notwendig. Die Angebote reichen von Nachbarschaftshilfen über Bildungs- und Integrationsinitiativen bis hin zu Umwelt- und Nachhaltigkeitsprojekten. Hilfe wird auch in der Kinder- und Jugendarbeit sowie im Gesundheitsbereich benötigt. Über ein Onlineformular können Interessierte direkt mit der Organisation Kontakt aufnehmen.

„Ich freue mich, dass Freiwillig für Wien bereits viele Wienerinnen und Wiener erfolgreich für ehrenamtliches Engagement gewinnen konnte. Solches Engagement leistet nicht nur einen wertvollen Beitrag zur Gemeinschaft, sondern erhöht auch die Resilienz unserer Gesellschaft“, ist der Dezernatsleiter der Helfer Wiens Dominik Zeidler überzeugt.

Neue Rubriken und frischer Auftritt im Design der Stadt Wien

Die Plattform entstand 2011 im Rahmen des Europäischen Jahres der Freiwilligkeit und steht seit Herbst 2025 mit verbesserten Funktionen und frischem Auftritt im Design der Stadt Wien zur Verfügung. Die Stadt Wien möchte damit ehrenamtliches Engagement für alle Wiener*innen attraktiver und zugänglicher machen – ideal, um gute Vorsätze in die Tat umzusetzen: ob regelmäßig, punktuell oder bei einem gemeinsamen Social Day mit Kolleg*innen.

„Mit dem Relaunch von Freiwillig für Wien haben wir in die Sicherheit und Barrierefreiheit der digitalen Angebote der Stadt Wien investiert. Dabei ist es uns auch wichtig, diese stärker an die individuellen Bedürfnisse und Interessensgebiete der Wienerinnen und Wiener anzupassen“, so Gemeinderat Benjamin Schulz.

Neue Rubrik „Social Days“

Über die Plattform „Freiwillig für Wien“ lassen sich nun auch passende Projekte für Unternehmen, Teams oder Gruppen finden. Ein Social Day ist ein ganzer Tag, an dem Teams oder Gruppen gemeinsam in sozialen Einrichtungen mitanpacken – sie erleben Zusammenhalt und Sinnstiftung, stärken das Gemeinschaftsgefühl im Team und leisten zugleich einen sozialen Beitrag in Wien.

Soforthilfe Wien

Für Personen, die in Katastrophen oder anderen Notsituationen spontan und schnell helfen wollen, gibt es die Plattform „Soforthilfe Wien“. Sie wird ausschließlich im Anlassfall aktiviert. Registrierte Personen werden per E-Mail oder SMS direkt kontaktiert, wenn Hilfe benötigt wird.

Die Helfer Wiens – Vorbereitet sein. Helfen können!

Gemeinsam mit den Einsatz- und Partnerorganisationen beraten und schulen Die Helfer Wiens über das richtige Verhalten bei kleinen und großen Notfällen im Alltag.

Sie geben Tipps, die das eigene Leben, das persönliche Umfeld, aber auch die Gesellschaft sicherer machen. Als Präventionseinrichtung der Stadt Wien ist es das Ziel, die

Wiener*innen bestmöglich auf Notfälle vorzubereiten. Das Angebot für Groß und Klein reicht von persönlicher Beratung, kostenlosen Vorträgen, Informationsveranstaltungen bis hin zur Koordination der Plattform „Freiwillig für Wien“.

Weitere Informationen: https://wien.gv.at/freiwillig