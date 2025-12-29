Österreichische Energieagentur begrüßt zwei neue Mitglieder

Wien (OTS) -

Die Österreichische Energieagentur (AEA) erweitert ihr Netzwerk: Mit Verbund und proPellets Austria treten zwei weitere namhafte Akteure der heimischen Energielandschaft dem Verein als Mitglieder bei. Damit wächst der Kreis der Institutionen und Unternehmen, die die Arbeit der Energieagentur fachlich begleiten und unterstützen.

Verbund ist eines der führenden Energieunternehmen Österreichs und einer der größten Stromerzeuger aus Wasserkraft in Europa. Verbund prägt den Ausbau erneuerbarer Energien, die Weiterentwicklung der Netzinfrastruktur sowie die Integration eines zunehmend elektrifizierten Energiesystems in Österreich wesentlich mit. proPellets Austria vertritt als Interessenverband die österreichische Pelletswirtschaft und engagiert sich seit vielen Jahren für die nachhaltige Nutzung biogener Energieträger. Beide neuen Mitglieder bringen fundierte Expertise aus unterschiedlichen, aber zentralen Bereichen der Energiewende ein.

Die Österreichische Energieagentur versteht sich als unabhängige Kompetenzstelle für Energiefragen und arbeitet an der Schnittstelle von Politik, Wirtschaft, Wissenschaft und Gesellschaft. Die Vielfalt ihrer Mitglieder ist dabei ein wesentlicher Erfolgsfaktor. Mit dem Beitritt von Verbund und proPellets Austria wird diese fachliche Breite weiter gestärkt.

„Die Energiewende erfordert fundierte Analysen, faktenbasierte Diskussionen und den Dialog zwischen unterschiedlichen Perspektiven“, sagt Franz Angerer, Geschäftsführer der Österreichischen Energieagentur. „Mit Verbund gewinnen wir einen der zentralen Akteure des heimischen Energiesystems als Mitglied. proPellets Austria bringt wiederum wichtige Expertise im Bereich erneuerbarer Wärme und biogener Energieträger ein. Unsere neuen Mitglieder stärken unsere Arbeit und den gemeinsamen Blick auf ein zukunftsfähiges Energiesystem.“

„Die Mitgliedschaft in der AEA ist nach einigen erfolgreichen Kooperationen für VERBUND der konsequente nächste Schritt. Wir schätzen die Kompetenz der AEA in den vielfältigen Themenfeldern, die das Generationenprojekt Energiewende umgeben. In einem Energiesystem, das sich in einem rasanten Wandel befindet, sind kühle Expertise und faktenbasierte Analyse gefragt. Diese liefert die AEA und wir sind stolz, dies als Mitglied in Zukunft zu unterstützen“, so Verbund.

„In der Energiewende geht es nicht nur darum, die Dinge richtig zu machen, sondern vor allem darum, die richtigen Dinge zu tun. Genau deshalb ist die Österreichische Energieagentur für uns ein so wichtiger Sparringspartner. Mit dieser geballten Kompetenz gelingt es, Zukunftsszenarien zu entwickeln und daraus strategische, wirksame Schritte abzuleiten. Für mehr Unabhängigkeit von fossiler Energie, ein gutes Klima und eine starke Wirtschaft – genau das, was wir jetzt dringend brauchen. Wir freuen uns sehr auf die künftig noch intensivere Zusammenarbeit“, sagt Doris Stiksl, Geschäftsführerin von proPellets Austria.

Die neuen Mitglieder werden sich – wie alle Mitglieder der AEA – im Rahmen der Vereinsstruktur und der vorgesehenen Gremien beteiligen. Ziel ist es, den fachlichen Austausch zu vertiefen und die unabhängige Rolle der Energieagentur als Informations- und Analyseplattform weiter zu unterstützen.

Die Österreichische Energieagentur freut sich auf die Zusammenarbeit und den gemeinsamen Beitrag zur Weiterentwicklung eines nachhaltigen, sicheren und leistbaren Energiesystems für Österreich.